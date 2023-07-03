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5名移工到越南籍移工租屋處爆衝突 1人手臂被玻璃劃傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

5名移工昨天深夜到台中市梧棲區越南籍移工租屋住處理論，雙方爆發衝突，一名移工要躲回房間時，房間玻璃破裂，他手臂被碎玻璃劃傷，警方到場調查，正查緝中。

昨天凌晨0點55分，中市梧棲區梧南路某移工租屋宿舍，5名移工因不明原因到32歲越南籍移工蘇男住處理論爆衝突，房門玻璃遭破損，蘇男左前手臂遭不明利器劃傷一處，經通知救護車送往醫院就醫，生命無大礙，警方獲報到場，現場僅有被害人蘇男，蘇姓移工酒醉無法說明當時情形，清水分局正積極擴大調閱監視器，查緝其他移工到案說明，以釐清案情。

警方表示，5名移工身分待追查，因酒後與蘇男口角爆衝突，蘇男躲回房間要關門時，推擠過程中房間玻璃破損，蘇男左前手臂遭玻璃碎片劃傷，經通知救護車送往醫院就醫，生命無大礙

台中市梧棲區昨晚5名移工到越南藉移工租屋住爆衝突，1人手臂被玻璃劃傷。圖／取自社會事新聞影音
台中市梧棲區昨晚5名移工到越南藉移工租屋住爆衝突，1人手臂被玻璃劃傷。圖／取自社會事新聞影音

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