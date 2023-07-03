5名移工到越南籍移工租屋處爆衝突 1人手臂被玻璃劃傷
5名移工昨天深夜到台中市梧棲區越南籍移工租屋住處理論，雙方爆發衝突，一名移工要躲回房間時，房間玻璃破裂，他手臂被碎玻璃劃傷，警方到場調查，正查緝中。
昨天凌晨0點55分，中市梧棲區梧南路某移工租屋宿舍，5名移工因不明原因到32歲越南籍移工蘇男住處理論爆衝突，房門玻璃遭破損，蘇男左前手臂遭不明利器劃傷一處，經通知救護車送往醫院就醫，生命無大礙，警方獲報到場，現場僅有被害人蘇男，蘇姓移工酒醉無法說明當時情形，清水分局正積極擴大調閱監視器，查緝其他移工到案說明，以釐清案情。
警方表示，5名移工身分待追查，因酒後與蘇男口角爆衝突，蘇男躲回房間要關門時，推擠過程中房間玻璃破損，蘇男左前手臂遭玻璃碎片劃傷，經通知救護車送往醫院就醫，生命無大礙
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言