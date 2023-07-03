苗栗台6線轎車追撞臨停物流車 2幼童送醫

來自台中的郭男2日駕駛自小客車，載著一對兒女到苗栗遊玩，行經台6線苗栗縣公館鄉鶴岡路段，疑未注意車前狀況，追撞臨停路旁卸貨的物流貨車，導致2名孩童擦挫傷，經送醫治療後幸無大礙。（民眾提供） 中央社

郭姓男子駕駛轎車行經台6線苗栗縣公館鄉鶴岡路段，疑未注意車前狀況，追撞臨停路旁卸貨的物流貨車，導致轎車內2名孩童擦挫傷，經送醫治療後幸無大礙。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明今天表示，昨天下午來自台中的41歲郭男駕駛自小客車，載著一對兒女到苗栗遊玩，行經台6線由西往東直行，接近苗25線路口時，疑未注意車前狀況，追撞臨停路邊卸貨的物流車，物流車又往前推撞前方停放的廂型車，造成自小客車內2名孩童受傷，鶴岡派出所獲報到場處理並協助管制疏導交通。

救護人員抵達事故地點，發現車內8歲男童和6歲女童皆有擦挫傷及肢體外傷，經救護車送往苗栗市大千醫院包紮治療後，已無大礙。

警方指出，遭撞的物流車因占用機車道卸貨，違規臨時停車，依據道路交通管理處罰條例，罰款新台幣900元至1800元。肇事自小客車經酒精檢測未有飲酒情形，但因偏離車道，也有部分肇責，雙方責任歸屬還需進一步釐清。

警方也呼籲，駕駛車輛應全神灌注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。