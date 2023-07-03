77歲翁騎車誤闖西濱快速道又逆向 雲林警攔停救援

楊姓老翁（右）日前從高雄騎機車北上彰化訪友，經雲林台西時誤騎上台61線快速道路又逆向，警方獲報立即前往攔停，引導老翁騎回平面道路，並請到派出所休息。（警方提供） 中央社

77歲楊姓老翁日前從高雄騎機車北上彰化訪友，行經雲林台西「不知不覺」騎上台61線快速道路又逆向，警方獲報立即前往攔停救援，阻止意外發生，但仍依法開單舉發，並通知老翁家人接回。

雲林縣警察局台西分局今天發布新聞稿指出，日前飛沙派出所接獲民眾報案，在四湖鄉台61線南下250公里處有機車逆向行駛，立即派員前往處理。

警方表示，遠遠看到1部機車逆向騎在外側車道，騎車的是滿頭白髮的老翁，立即引導騎回平面道路，並請到派出所休息，避免發生憾事。

警方表示，逆向騎在快速道路的是住高雄楊姓老翁，當天早上從高雄住家出發，預計要到彰化訪友，原本是騎在平面道路上，沿途看著風景，不知何時竟騎上快速道路，當時他還覺得納悶，怎麼會有這麼多大型車輛，只能硬著頭皮往前騎，直到警察出現才知道不僅誤闖快速道，還逆向騎車。

員警依道路交通管理處罰條例第33條第4款開單舉發，並通知他的家人前來接回，避免老翁再發生危險。

警方指出，騎士將普通重機車騎上快速道路，未依標線指示行駛，依照道路交通管理處罰條例第33條規定，可處新台幣3000元至6000元罰鍰。