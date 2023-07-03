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失智婦雨夜迷途「老伴也住院開刀」 內湖警護送回七堵

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓女子因患失智症，時常外出迷途，日前雨夜中向路旁警車求助，協尋回家方向，員警調查聯繫後發現，陳女家住基隆市，丈夫住院開刀，無法支身，女兒苦無交通工具外出，員警遂主動駕駛警車，將陳女安全送返家中。

警方表示，台北市內湖分局文德派出所副所長陳明昶等3名員警上月某夜巡邏時，於南京東路、舊宗路口停等紅燈，63歲陳姓女子在滂沱大雨中撐傘靠近，稱迷路無法回家，請求員警協助。

員警先將陳女帶返警所休息，透過警政系統比對陳女特徵後，在上百筆資料中發現較為吻合的對象，經聯繫確認陳女家住基隆七堵，已被通報為失蹤人口，研判陳女外出後搭乘客運，卻下錯站，才會在住家遠處迷失方向。

陳女丈夫說，陳女因病時常無故離家外出後迷途，先前已有多次通報失蹤紀錄，這次已離家皆近兩周，但他自己近期也住院開刀，無法將陳女接回；陳女女兒則說，感謝員警找回母親，但時值深夜，已無大眾交通工具前往台北將母親接回。員警遂主動駕駛警車護送，陳女才安全順利返家。

警方呼籲，家中若有發展遲緩的兒、少，失智老人、精神病患等，容易發生失蹤或意外者，可向鄰近警察機關將其指紋建檔，或在其衣物中放置寫有身分資料的紙條，或配戴相關協尋手環，以利有協尋需求時，即時辨識身分、順利返家。

63歲陳姓女子在滂沱大雨中撐傘靠近，稱迷路無法回家，請求員警協助。記者李隆揆／翻攝
63歲陳姓女子在滂沱大雨中撐傘靠近，稱迷路無法回家，請求員警協助。記者李隆揆／翻攝

失蹤 警車 失智症

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