桃園楊梅日夜兩廠大火 鋰鐵電池廠深夜失火財損不貲

桃園市楊梅區一日爆發兩工廠火災，繼言興紡織廠白天起火釀成2死1傷後，楊梅區一家鋰鐵電池小型加工廠今天晚上9時29分，該廠一樓突然起火，冒出濃煙夾雜火勢竄燒，廠內堆放電子零件及鋰鐵電池起火，燃燒一發不可收拾，引起民眾擔心，消防員全力搶救下，大約一個小時多撲滅火勢，及時搶救，幸未波及一旁房屋建築及人員，該廠財務損失不貲。

桃園市消防局表示，楊梅區三民東路一家鋰鐵電池小型加工廠，該工廠為地上5層RC結構建築物，因為假日該工廠沒有工作，不料工廠一樓突然失火，119據報，立即出動消防員31人及消防、救護車12輛前往灌救，消防員合力搶救下，在晚上10時32分撲滅火勢，大火造成該工廠財損不貲 ，幸無人員受困或受傷，起火原因將由火調人員明天火場鑑定調查釐清。 楊梅區一家鋰鐵電池小型加工廠今晚深夜失火，燒毀存放電子零件及鋰鐵電池，幸未波及鄰屋，引起虛驚。圖／桃園市消防局提供 楊梅區一家鋰鐵電池小型加工廠今晚深夜失火，燒毀存放電子零件及鋰鐵電池，幸未波及鄰屋，引起虛驚。圖／桃園市消防局提供