桃園楊梅日夜兩廠大火 鋰鐵電池廠深夜失火財損不貲
桃園市楊梅區一日爆發兩工廠火災，繼言興紡織廠白天起火釀成2死1傷後，楊梅區一家鋰鐵電池小型加工廠今天晚上9時29分，該廠一樓突然起火，冒出濃煙夾雜火勢竄燒，廠內堆放電子零件及鋰鐵電池起火，燃燒一發不可收拾，引起民眾擔心，消防員全力搶救下，大約一個小時多撲滅火勢，及時搶救，幸未波及一旁房屋建築及人員，該廠財務損失不貲。
桃園市消防局表示，楊梅區三民東路一家鋰鐵電池小型加工廠，該工廠為地上5層RC結構建築物，因為假日該工廠沒有工作，不料工廠一樓突然失火，119據報，立即出動消防員31人及消防、救護車12輛前往灌救，消防員合力搶救下，在晚上10時32分撲滅火勢，大火造成該工廠財損不貲 ，幸無人員受困或受傷，起火原因將由火調人員明天火場鑑定調查釐清。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言