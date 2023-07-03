網路剛認識 2女墜樓1不治

台北市忠孝東路前晚驚傳墜樓，二名年輕女子同時從十六樓頂墜落，一名十九歲女子傷重不治，另一名十七歲少女重傷送醫救回一命；警方查出二人都是新北人，在網路認識僅一個多月，少女昨清醒後說「我什麼都忘記了」，墜樓原因警方還在調查。

警方調查，兩名女子前天深夜十一點多從忠孝東路四段高樓墜落，摔破遮雨棚，掉在東區SOGO百貨後面巷弄；當時有人正在巷弄內聊天，聽到巨響查看，發現有人掉下來，嚇得報警。

警方調閱監視器，二人前晚十點多一同走進該大樓，搭電梯直上十六樓頂樓，在頂樓待了一小時後傳出墜樓。

警方在頂樓發現兩個手提包，其中有一封疑似遺書；死者家屬表示，死者有情緒問題，前晚說要跟朋友見面，接到警方通知才知她墜樓死亡，對死因無意見。

少女顱內出血、四肢變形，緊急搶救後恢復意識；昨面對警方詢問無法交代事發經過，只說「什麼都忘記了」。

警方調查，死者剛從高中畢業，少女則是休學生，二人在交友軟體認識，都有情緒障礙就醫紀錄；根據對話紀錄推估，二人相識才一個多月，都是新北人，為何一起到台北市大樓墜樓，家屬也不清楚，還要調查。

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