中興紡織楊梅廠大火 2死1傷

桃園市楊梅中興紡織廠酯聚合工廠昨大火，造成二死一傷。記者曾增勳／翻攝 桃園市楊梅區中興紡織廠的酯聚合工廠停工歲修，昨天上午突然失火，火勢和濃煙從廠房三樓往上延燒猛竄，造成在五樓檢修風管設備的外包商邱姓老闆和洪姓員工不治，吳姓員工幸運逃生，否認作業引起火災。桃園市消防局、勞動檢查處今調查鑑定起火原因及後續檢查。

中興紡織酯聚合工廠六月廿九日起停工歲修，外包商邱姓老闆昨帶領員工洪男（皆六十四歲）、吳男（卅五歲），由廠方員工陳姓男子（卅歲）陪同，到五樓檢修風管過濾設備，九點多突然發現火勢和濃煙撲來，四人分別逃生。

由於火勢猛烈，桃園市消防局接到大量報案電話，出動消防員、車輛馳援灌救，發現起火點在三樓，往上樓層均籠罩在大量火焰及濃煙中；其中吳男自行脫困下樓，陳男在五樓窗台求救，被救出，輕微嗆傷但意識清楚，送醫沒有生命危險。

「起火原因不是我們這邊造成的。」吳男說，當時他們三人正在檢修設備，看到五樓出現濃煙，立即往樓梯跑，老闆和洪男與他判斷不同，往別的方向去後不知去向，想不到竟沒逃出來。獲救陳男表示，他看到濃煙，馬上跑到窗邊，不知其他人狀況。

消防員進入火場搜救兩個多小時，終於在往五樓入口前約五公尺處，找到身體多處燒傷、失去生命徵象的邱、洪兩人，送醫宣告不治。

昨天下午，廠房五樓又傳出爆炸聲並復燃，消防員昨晚持續處理殘火；消防局說，三至五樓均有生產線機具，並存放乙二醇、對苯二甲酸及熱煤油等可燃原料，懷疑爆炸是五樓乙二醇遇高溫引起，將等殘火處理完再進場調查起火原因。

中興紡織廠二○二○年二月曾因工廠員工無操作相關證照、高壓氣體未依法放置，被處罰六萬元；桃園市勞檢處長王振鴻說，待火調鑑識報告出爐，再決定後續處置作為。