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憾！台南重機騎士到嘉義跑山 過彎自摔水溝搶救不治
嘉義縣竹崎鄉台18線今傳重機騎士自摔，當場失去呼吸心跳，消防隊獲報趕往救援，先將他送至阿里山醫療站急救，再送至聖馬爾定醫院搶救，今下午6點多宣告死亡；50歲侯姓騎士是台南人，與車友相約跑山，不料發生意外天人永隔，車友都感到很惋惜。
據了解，50歲侯姓男子今騎黃牌重機與20多名車友相約跑山，下山途中在台18線69.6公里處，疑因過彎不慎，左轉時摔進右側路旁水溝，身受重傷、意識不清，當時恰巧有名退休護理師路過，加入搶救行列，一直CPR至救護車抵達。
嘉義縣消防局表示，下午2點21分獲報後，立即派遣奮起湖救護車前往救援，到達現場發現50歲男性失去呼吸心跳，立即接手CPR及相關急救處理，並後送阿里山醫療站實施醫療處置。經轉往嘉義市聖馬爾定醫院搶救，下午6點多醫生急救無效宣告死亡，事故原因警方調查中。
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