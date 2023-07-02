快訊

合歡山公路坍方！下山車輛回堵達10公里 貪食蛇塞車畫面曝光

苗栗通霄外海發現男性浮屍 海巡打撈上岸查身分

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

海巡署台中海巡隊今天接獲通報，風電工程船在苗栗通霄西方海域發現一具男性浮屍，巡防艇找到浮屍並打撈上船，載回台中港隊部碼頭，初判是生前落水死亡，死者無明顯外傷，仍待檢察官相驗查明死因。

台中港務分公司航管中心接獲風電運維船東方探勘者號船員通報，距離台中港南堤15.5浬海域，約苗栗縣通霄漁港外海北北西方海面有一具男性浮屍。

台中海巡隊今天接獲通報，立即通知線上巡防艇趕往，海巡人員在苗栗西方6浬處海域發現遺體，打撈載返，泊靠海巡隊碼頭。

海巡人檢視死者應為男性，只穿黑色短褲、身體浮腫，無明顯外傷，無身分證明文件，初判死因為落水且已死亡多日，遺體交由禮儀社人員送往台中殯儀館冰存，再由第三海巡隊報請台中地檢署檢官相驗，查明身分和死因。

海巡署台中海巡隊今天接獲通報，風電工程船在苗栗通霄西方海域發現一具男性浮屍，巡防艇找到浮屍並打撈上船，載回台中港隊部碼頭，初判是生前落水死亡，死者無明顯外傷，仍待檢察官相驗查明死因。情境示意圖。圖／Ingimage
海巡署台中海巡隊今天接獲通報，風電工程船在苗栗通霄西方海域發現一具男性浮屍，巡防艇找到浮屍並打撈上船，載回台中港隊部碼頭，初判是生前落水死亡，死者無明顯外傷，仍待檢察官相驗查明死因。情境示意圖。圖／Ingimage

海巡署 碼頭 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗／親子旅遊野餐景點推薦！煮溫泉蛋,免費足湯,滑索,高腳屋滑梯...

富基漁港安全帽男連同機車墜海離奇亡 海巡查死因

療癒田野風光！ 中部4個「金黃稻浪美景」 苗栗通霄火車海景、台中版伯朗大道超忘憂

打撈還是「盜墓」？鐵達尼號打撈權百年爭議 未得安寧的沉船

相關新聞

影／他騎YouBike撞特斯拉 車主調「哨兵模式」見這一幕怒報警

盧姓男子日前將愛車特斯拉停放在路邊停車格，取車時發現車尾有被撞擊痕跡，調閱「哨兵模式」影像赫然發現是遭YouBike騎士...

進入暑假旅遊高峰期…小琉球交通亂象不斷 屏警單日取締80件違規

屏東離島旅遊勝地小琉球進入暑期高峰期，每日近萬人登島，造成島內亂象不斷，其中交通事故率高造成島內人心惶惶，警方啟動易交通...

苗栗高溫亮黃燈！65歲翁田間工作疑中暑 送醫命危

中央氣象局發布苗栗縣今天上午高溫黃色燈號，苑裡鎮一名65歲孫姓男子疑中暑在田間昏倒，消防人員趕到已失去呼吸心跳，搶救後送...

影／被叮滿頭包！宜蘭知名月眉坑瀑布驚傳土蜂攻擊 4遊客2義消受傷

宜蘭礁溪鄉的月眉坑瀑布步道今天下午傳出群蜂攻擊遊客，4名遊客被叮得滿頭包及肢體受傷，其中包含1名女童在內出現頭暈不適，意...

苗栗通霄外海發現男性浮屍 海巡打撈上岸查身分

海巡署台中海巡隊今天接獲通報，風電工程船在苗栗通霄西方海域發現一具男性浮屍，巡防艇找到浮屍並打撈上船，載回台中港隊部碼頭...

男子跟團潛水15分鐘溺水送醫不治 教練涉犯過失致死罪

桃園市凌姓男子今天到新北市瑞芳區蝙蝠洞公園，見鍾姓教練、林姓助教帶領5名學員要潛水，疑使用鍾姓教練的設備跟著下水，卻溺水...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦