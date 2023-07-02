苗栗通霄外海發現男性浮屍 海巡打撈上岸查身分

海巡署台中海巡隊今天接獲通報，風電工程船在苗栗通霄西方海域發現一具男性浮屍，巡防艇找到浮屍並打撈上船，載回台中港隊部碼頭，初判是生前落水死亡，死者無明顯外傷，仍待檢察官相驗查明死因。

台中港務分公司航管中心接獲風電運維船東方探勘者號船員通報，距離台中港南堤15.5浬海域，約苗栗縣通霄漁港外海北北西方海面有一具男性浮屍。

台中海巡隊今天接獲通報，立即通知線上巡防艇趕往，海巡人員在苗栗西方6浬處海域發現遺體，打撈載返，泊靠海巡隊碼頭。

海巡人檢視死者應為男性，只穿黑色短褲、身體浮腫，無明顯外傷，無身分證明文件，初判死因為落水且已死亡多日，遺體交由禮儀社人員送往台中殯儀館冰存，再由第三海巡隊報請台中地檢署檢官相驗，查明身分和死因。