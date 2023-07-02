男子跟團潛水15分鐘溺水送醫不治 教練涉犯過失致死罪

桃園市凌姓男子今天到新北市瑞芳區蝙蝠洞公園，見鍾姓教練、林姓助教帶領5名學員要潛水，疑使用鍾姓教練的設備跟著下水，卻溺水送醫不治。警方偵詢後，將鍾男依過失致死罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

新北市瑞芳警、消今天上午9點20分接獲報案，台2線指標74.9公里蝙蝠洞公園有人溺水，派員前往救護。警、消到場時，25歲凌男已被潛水同伴救上岸，無呼吸心跳，送往瑞芳礦工醫院急救，醫師宣告不治。

據了解，60歲鍾姓教練與30多歲林姓助教今天上午帶團到蝙蝠洞公園海域潛水，凌男疑曾跟著鍾姓教練潛水，得知今天到蝙蝠洞公園潛水，前往會合，並使用鍾姓教練的裝備一起下水。

眾人下潛約15分鐘，潛到水下約8公尺處，鍾姓教練指示再往下潛，但有人看到凌男未下潛，反而往上浮起，同伴靠近查看發現失去意識，急忙帶他浮出水面，再拉下岸。

駐守在蝙蝠洞公園的民眾救難團體協助施作心肺復甦術（CPR），消防人員到場時，凌男仍無呼吸、心跳，架設自動心肺復甦機持續急救並偵測生命徵象，接著用救護車送往瑞芳礦工醫院急救，未能挽回他的性命。