疑自摔至路邊山溝 嘉縣台18線重機騎士命危送醫

嘉義縣消防局今天下午接獲民眾報案，指稱重機騎士在台18線69.9公里處受重傷，呈現OHCA，送石棹醫療站實施醫療處置；重機騎士疑似自摔到路邊山溝，事故原因待警方釐清。

嘉義縣消防局表示，今天下午2時許接獲民眾報案，指稱台18線69.9公里處有一起重型機車車禍案件，立即派遣奮起湖91車前往救援。

救護人員到達現場時有名男性傷者（約50歲）呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，救護人員立即給予CPR（心肺復甦術）及相關急救處理，並後送石棹醫療站實施醫療處置。事故原因待警方釐清。

同隊車友指出，一行人下山途中，該名騎士不知何故自摔至路邊山溝，車友們合力將他救起，但人已失去意識；路過的周姓退休護理師加入搶救行列，初步判斷發現騎士呈現OHCA狀態，與其他人合力搶救，1人壓胸、1人進行人工呼吸，直到救護車抵達。