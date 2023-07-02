進入暑假旅遊高峰期…小琉球交通亂象不斷 屏警單日取締80件違規

屏東離島旅遊勝地小琉球進入暑期高峰期，每日近萬人登島，造成島內亂象不斷，其中交通事故率高造成島內人心惶惶，警方啟動易交通違規項目強力取締工作，今天上午8點執行至下午4點，總計取締80件違規案件，以未戴安全帽71件為大宗。

警方表示，有鑑於往年旅遊高峰期，小琉球交通事故率高，為維護當地交通秩序及防制事故發生，已針對易違規項目嚴格取締，今上午8點至下午4點總計取締71件未戴安全帽、無照駕駛、逆向行駛各2件、4件未依規定使用燈光、1件使用手持式行動電話。

警方指出，暑假期間將於小琉球不定時編排警力結合監理站稽查人員，不定時執行交通違規取締，並透過多元管道，持續宣導守法觀念，提升用路安全，並呼籲民眾駕駛車輛應遵守交通規則，保護自身及其他用路人安全。