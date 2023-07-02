快訊

合歡山公路坍方！下山車輛回堵達10公里 貪食蛇塞車畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

進入暑假旅遊高峰期…小琉球交通亂象不斷 屏警單日取締80件違規

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東離島旅遊勝地小琉球進入暑期高峰期，每日近萬人登島，造成島內亂象不斷，其中交通事故率高造成島內人心惶惶，警方啟動易交通違規項目強力取締工作，今天上午8點執行至下午4點，總計取締80件違規案件，以未戴安全帽71件為大宗。

警方表示，有鑑於往年旅遊高峰期，小琉球交通事故率高，為維護當地交通秩序及防制事故發生，已針對易違規項目嚴格取締，今上午8點至下午4點總計取締71件未戴安全帽、無照駕駛、逆向行駛各2件、4件未依規定使用燈光、1件使用手持式行動電話。

警方指出，暑假期間將於小琉球不定時編排警力結合監理站稽查人員，不定時執行交通違規取締，並透過多元管道，持續宣導守法觀念，提升用路安全，並呼籲民眾駕駛車輛應遵守交通規則，保護自身及其他用路人安全。

屏東小琉球進入暑假旅遊高峰期，屏東縣警方加強取締交通違規，今單日取締80件交通違規。圖／警方提供
屏東小琉球進入暑假旅遊高峰期，屏東縣警方加強取締交通違規，今單日取締80件交通違規。圖／警方提供
屏東小琉球進入暑假旅遊高峰期，屏東縣警方加強取締交通違規，今單日取締80件交通違規。圖／警方提供
屏東小琉球進入暑假旅遊高峰期，屏東縣警方加強取締交通違規，今單日取締80件交通違規。圖／警方提供

小琉球 交通違規 屏東 警察

延伸閱讀

這一暑假超夯景點「民宿沒冷氣」 內行人：真的不需要

暑假來了 新北推3共融公園帶孩子放電

高市圖暑假推線上看 抽樂園門票、電影票

小琉球浮具久占中澳沙灘 最重可追究竊占刑責

相關新聞

影／他騎YouBike撞特斯拉 車主調「哨兵模式」見這一幕怒報警

盧姓男子日前將愛車特斯拉停放在路邊停車格，取車時發現車尾有被撞擊痕跡，調閱「哨兵模式」影像赫然發現是遭YouBike騎士...

進入暑假旅遊高峰期…小琉球交通亂象不斷 屏警單日取締80件違規

屏東離島旅遊勝地小琉球進入暑期高峰期，每日近萬人登島，造成島內亂象不斷，其中交通事故率高造成島內人心惶惶，警方啟動易交通...

苗栗高溫亮黃燈！65歲翁田間工作疑中暑 送醫命危

中央氣象局發布苗栗縣今天上午高溫黃色燈號，苑裡鎮一名65歲孫姓男子疑中暑在田間昏倒，消防人員趕到已失去呼吸心跳，搶救後送...

影／被叮滿頭包！宜蘭知名月眉坑瀑布驚傳土蜂攻擊 4遊客2義消受傷

宜蘭礁溪鄉的月眉坑瀑布步道今天下午傳出群蜂攻擊遊客，4名遊客被叮得滿頭包及肢體受傷，其中包含1名女童在內出現頭暈不適，意...

苗栗通霄外海發現男性浮屍 海巡打撈上岸查身分

海巡署台中海巡隊今天接獲通報，風電工程船在苗栗通霄西方海域發現一具男性浮屍，巡防艇找到浮屍並打撈上船，載回台中港隊部碼頭...

男子跟團潛水15分鐘溺水送醫不治 教練涉犯過失致死罪

桃園市凌姓男子今天到新北市瑞芳區蝙蝠洞公園，見鍾姓教練、林姓助教帶領5名學員要潛水，疑使用鍾姓教練的設備跟著下水，卻溺水...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦