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重機騎士上國道貼文拍照炫耀 國道公路警回應了

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

交通部並未開放紅牌重機行駛高速公路，昨天起陸續有重機騎士在臉書「爆廢公社二館」貼重機騎上國道的炫耀文，路段疑似國道1號北向五甲至三多路路段，國道公路警察局第五公路警察大隊指出，若接獲民眾檢舉，最重可罰6千元，警方會持續加強取締。

有重機騎士在臉書貼騎上國道的炫耀文，指國道比省道路平又好騎，不解為何禁上重機騎上國道，還嗆聲「要調監視器開罰單，就慢慢調吧！」，相關貼文引起網友熱議。

有的網友認為高速公路不適合重機，發生車禍肇責怎麼釐清？但也有網友認為美國重機可以上高速公路，台灣應該開放。

國道警方研判重機騎士所PO的相片應是國道1號北向368公里處，因無動態影像佐證，且尚未接獲或發現有違規情事，警方指出，若經檢舉確認違規，可依道路交通管理處罰條例開罰，最重可處6千元，若拒絕停車稽查而逃逸，最重可罰3萬元並吊扣駕照6個月。

網友疑似騎重機上國道並在臉書貼文附上照片。圖／取自臉書社團「爆廢公社二館」
網友疑似騎重機上國道並在臉書貼文附上照片。圖／取自臉書社團「爆廢公社二館」
網友疑似騎重機上國道並在臉書貼文附上照片。圖／取自臉書社團「爆廢公社二館」
網友疑似騎重機上國道並在臉書貼文附上照片。圖／取自臉書社團「爆廢公社二館」
網友疑似騎重機上國道並在臉書貼文附上照片。圖／取自臉書社團「爆廢公社二館」
網友疑似騎重機上國道並在臉書貼文附上照片。圖／取自臉書社團「爆廢公社二館」

國道 重機

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