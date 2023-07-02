重機騎士上國道貼文拍照炫耀 國道公路警回應了

交通部並未開放紅牌重機行駛高速公路，昨天起陸續有重機騎士在臉書「爆廢公社二館」貼重機騎上國道的炫耀文，路段疑似國道1號北向五甲至三多路路段，國道公路警察局第五公路警察大隊指出，若接獲民眾檢舉，最重可罰6千元，警方會持續加強取締。

有重機騎士在臉書貼騎上國道的炫耀文，指國道比省道路平又好騎，不解為何禁上重機騎上國道，還嗆聲「要調監視器開罰單，就慢慢調吧！」，相關貼文引起網友熱議。

有的網友認為高速公路不適合重機，發生車禍肇責怎麼釐清？但也有網友認為美國重機可以上高速公路，台灣應該開放。