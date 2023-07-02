金山警分局偵查員連假返鄉涉嫌酒駕送辦 改調制服警察

新北市金山警分局留姓偵查員日前休假，前往台東訪友時飲酒，隔天開車北上時，被花蓮警方查獲涉嫌酒後駕車送辦。金山警分局今天表示，已將留員改調制服警察，判決確定後再追究行政責任及上級考核監督責任。

據了解，留員是金山分局偵查隊2線1星偵查員，端午連假返回東部故鄉，6月24日到台東縣關山鎮拜訪友人時有喝酒，隔日上午8時多獨自開車北返回新北市途中，在台9線玉里路段因為超速，遭花蓮縣玉里警分局警員攔下告發。

執勤員警拿出簡易型酒測器檢測，留員吹氣時發出聲響，再經實施酒測體內酒精濃度為每公升0.28毫克，將他帶回偵詢後，依公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

金山警分局督察組長廖志仁說，留員未注意酒精代謝速度，喝酒隔天上午開車上路，雖未肇事，但酒測值超標涉嫌違法，除要承擔法律責任，並已調職處分。

金山警分局重申嚴禁同仁酒後駕車，宣導同仁酒精代謝時間需長達24小時，切勿輕忽。各單位主管也要落實防制員警酒後駕車，勤教嚴管、毋枉毋縱，避免酒駕行為再次發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康