影／宜蘭知名月眉坑瀑布驚傳土蜂攻擊 4遊客2義消受傷

宜蘭礁溪鄉的月眉坑瀑布步道今天下午傳出群蜂攻擊遊客，4名遊客被叮得滿頭包及肢體受傷，其中包含1名女童在內出現頭暈不適，意識清楚，而獲報前往的義消也有2人遭蜂攻擊螫傷，6人暫無人命危險。

縣消防局通報縣府農業處，研判應該是土蜂群起攻擊，據了解，土蜂一般築巢在地面上，有可能遊客下山步行途中，踢翻了土蜂蜂窩，引爆群蜂亂飛。

縣消防局於下午2點20分獲報，立即派遣礁溪、宜蘭消防分隊，出動7名消防人員、20名義消、2輛救護車前往救援。

經查，一行遊客共9人（含7名大人，2名小孩）在礁溪鄉月眉坑步道正要下山，4人被蜜蜂螫傷，當時蜜蜂還未散去，步道非常危險過不去，救援人員只好繞路而行，大約3點24分抵達現場，緊急處置，在救援的過程中造成兩名義消也被叮傷。

現場確認受傷有3名大人1名小孩，意識清楚，由救援人員協助送醫，消防局通知農業處聯繫捕蜂人員前往現場處置蜂窩，2名義消遭蜂螫傷，先行下山就醫。

月眉坑瀑布位於宜蘭礁溪五峰旗山南側的山谷，得子溪斷層而產生的瀑布，不但是打卡熱點，也被稱為礁溪鄉的秘境之一。