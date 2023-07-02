5家具店付之一炬…瓦斯煮飯釀家具街大火 印尼小吃店單親媽得賠850萬

彰化縣秀水鄉的家具佛具街彰鹿路2021年發生一起大火，印尼新住民單親媽王女經營的小吃店因使用瓦斯煮飯鍋起火，造成5家家具店付之一炬，其中一家求償8500萬元，彰化地方法院判賠850萬元。

秀水鄉彰鹿路的家具佛具街當年7月1日上午8點多發生火警，當時濃煙密布，火勢凶猛，造成5家家具店損失慘重，調查結果，起火原因是一旁印尼小吃店煮飯惹禍，小吃店負責人王女不僅被判刑6個月，還得面對數家家具店求償，其中陳姓老闆求償8500萬元。

判決書指出，彰鹿路火災起火原因是因王女在經營的小吃店，使用瓦斯煮飯鍋後，未將瓦斯煮飯鍋保溫母火控制鍵拉起關閉火源，也未將瓦斯鋼瓶確實關閉，造成瓦斯洩漏遇火源引燃，延燒到家具店。

陳姓老闆說，他的店和神轎、供桌等商品、設備付之一炬，因此求償房屋重建費、神轎、供桌、拜斗、八卦椅、機械設備毀損、遭第三人求償及1年期間無法營業等損失共8500萬元；由於單親媽付不起巨額賠償金，言詞辯論時陳男同意火災災損總額以830萬元計算。

原本陳姓老闆同時向王女及承租店面給王女的二房東、屋主求償，認為他多次向屋主和二房東提醒，王女經營小吃店用瓦斯煮飯鍋有消防安全疑慮，但他們均置之不理，且二房東也未放置滅火器，因此請求連帶賠償。

不過法官認為，是王女使用瓦斯煮飯鍋後，處理不當而造成火災，難認屋主和二房東和何缺失，因此判王女需賠償850萬元。