男酒駕開車等紅燈睡著 他稱前一晚喝酒「休息後以為沒事」

23歲陳姓男子開車行經新北市板橋區四川路及中央路口時，趴在方向盤上睡著，當時綠燈，民眾報案；警、消趕至發現他渾身酒味，才知他酒駕，依公共危險罪嫌送辦。

陳男是上周四開車行經路口紅燈未起步行進，其他用路人上前查看發現他沒意識，趕緊報案。警、消趕抵，拍打車窗叫醒陳男，陳男下車後，被聞到身上濃濃酒味，酒測值超標。

陳男供稱，前一天晚上跟朋友到台北餐敘喝酒，狂歡到隔天凌晨2時許返家，他以為稍事休息後酒精已退，7時許開車上班，沒想到停紅燈時睡著，號誌轉為綠燈也沒醒。

警方表示，民眾切勿貪圖一時方便而酒駕，尤其若有飲酒也要注意身體內的酒精殘餘，不是有休息就沒事，警方也會強力取締酒駕不法，維護其他用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康