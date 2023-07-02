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竹北氣爆案發生不久…湖口也傳瓦斯外洩？竹縣消防局澄清：是電線燒焦

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣竹北市瓦斯整壓站本月24日因減壓設備故障，驟升的壓力導致許多民宅家中的瓦斯出現滲漏，現階段都已搶修完畢。不過今天湖口鄉某早餐店上午11時許發出貼文，指附近鄰居疑似瓦斯外洩暫停營業，引起民眾恐慌。新竹縣消防局澄清，現場是電線高溫燒焦，與瓦斯外洩無關。

有網友在臉書社團「我是湖口人」引用某早餐店貼文和照片：「緊急公告！附近鄰居住戶疑似瓦斯外洩，目前停止作業，明日正常營業再公告」。由於竹北氣爆案剛發生不久，貼文引起民眾恐慌，有網友急問：「其他路段也有瓦斯外洩嗎？」也有網友質疑：「這路段根本沒有瓦斯管埋設，爛歸爛，也不能全讓他扛吧！」

新竹縣消防局也表示，今天上午11點21分，接獲民眾報案表示湖口鄉中華路發生火警，消防人員趕抵後未發現火煙，現場回報為電線高溫燒焦，無財損、無人員受傷，評估無危險之虞，後續交由台電人員處理。

發文的網友事後也在臉書澄清，消防局剛剛查明原因是「電線走火」，自己絕對沒有帶風向，「而且我們做吃的本來就要提高警覺！要是真的是瓦斯外洩影響客人，那我才是罪人！」

新竹縣消防局到場後發現是電線高溫燒焦，無財損、無人員受傷，評估無危險之虞，與瓦斯外洩無關。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣消防局到場後發現是電線高溫燒焦，無財損、無人員受傷，評估無危險之虞，與瓦斯外洩無關。圖／新竹縣消防局提供
湖口鄉某早餐店上午11時許發出貼文，指出附近鄰居疑似瓦斯外洩因此暫停營業，後來證實僅是電線燒焦。圖／翻攝自臉書「我是湖口人」
湖口鄉某早餐店上午11時許發出貼文，指出附近鄰居疑似瓦斯外洩因此暫停營業，後來證實僅是電線燒焦。圖／翻攝自臉書「我是湖口人」
有網友在臉書社團「我是湖口人」引用某早餐店貼文和照片，表示湖口某早餐店旁有瓦斯外洩事件，後來證實是虛驚一場。圖／翻攝自臉書「我是湖口人」
有網友在臉書社團「我是湖口人」引用某早餐店貼文和照片，表示湖口某早餐店旁有瓦斯外洩事件，後來證實是虛驚一場。圖／翻攝自臉書「我是湖口人」

瓦斯外洩 早餐店 新竹 氣爆

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