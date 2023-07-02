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鬼門關前救回一命！台南消防員緊急搶救 讓爸爸能見證女兒人生大事

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

台南市消防局日前接獲歸仁區民眾報案，稱57歲林男突然昏迷叫不醒且全身僵直，立即派遣保西消防分隊救護車前往搶救，經過一連串急救術後，讓林男心臟重新跳動，恢復自主呼吸與脈搏，送成大醫院後11天出院。也讓林能康復順利參加女兒婚禮。

當日消防人員到場後，發現林男已經昏迷停止心跳，馬上進行CPR、建立輔助呼吸道iGel，並使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）電擊3次，在車上施行靜脈輸液建立給藥途徑，讓他心臟重新跳動，恢復自主呼吸與脈搏，送成大醫院後，由急診轉入加護病房施行低溫療法，狀況穩定後再移至普通病房，11天後出院。

林先生康復後，昨天陪同家人到保西分隊感謝當時出勤搶救的人員，他表示剛好一個月後女兒要出嫁，「如果當時沒搶救，現在就見不到女兒穿婚紗出嫁的模樣。」深深感謝消防人員，從死神手中拉回他的生命，才可以見證女兒的人生大事。

台南市消防局日前接獲歸仁區民眾報案，稱57歲林男突然昏迷且全身僵直，經過急救後，讓林先生的心臟重新跳動，恢復自主呼吸與脈搏，也讓林能夠康復順利參加女兒的婚禮。記者李文德／翻攝
台南市消防局日前接獲歸仁區民眾報案，稱57歲林男突然昏迷且全身僵直，經過急救後，讓林先生的心臟重新跳動，恢復自主呼吸與脈搏，也讓林能夠康復順利參加女兒的婚禮。記者李文德／翻攝

成大醫院 消防員

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