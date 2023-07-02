參加公祭前偷竊他人皮夾 遭桃園中壢警循線查獲

桃園中壢警分局今天表示，26歲陳姓男子上午參加公祭前至超商購物時，偷竊參加同場公祭被害人的皮夾，經被害人報案，警方依監視器在公祭現場查獲陳男，另盤查2名通緝犯歸案。

桃園市警察局中壢分局今天發布新聞稿表示，上午7時許陳男在中壢區培英路一帶，趁被害人在超商內購物時，竟把被害人放在超商外用餐區的皮夾偷走後就前往參加公祭。

中壢分局指出，經被害人返回座位發現後報案，警方立即調閱超商監視畫面，發現偷竊的陳男穿著白襯衫，研判在行竊後就前往附近的公祭會場，立刻通知在公祭會場值勤的警察加強辨識。

中壢分局表示，員警於40鐘內就在某公祭會場發現陳男，更沒想到陳男與被害人竟是參加同一場公祭的賓客，警方依法通知陳男到案說明，調查後將陳男函送桃園地方檢察署偵辦。

中壢分局說，其實警方早就掌握這場公祭預計有千餘名賓客出席情資，動員百名警力到場蒐證、設置盤查點並維持秩序，果然在查獲陳男後，又盤查到25歲江姓男子及24歲呂姓男子2名通緝犯，分別移送士林地方檢察署及彰化地方檢察署歸案。

中壢分局分局長唐嘉仁提醒民眾，貴重物品一定要隨身攜帶，避免遭宵小覬覦，他強調，組織犯罪防制條例修正案已三讀通過，警方將持續執行防制幫派公開活動臨檢及掃黑行動專案，對幫派公開活動的管制和臨時設置盤查點以維護治安。