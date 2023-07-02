社會勞動人修繕陽明教養院 做公益回饋社會

台北市士林區陽明教養院，長期照護多重障礙的身心障礙者，因長期人不足暫緩整頓計畫，士林地檢署日前安排15名具備油漆、清潔專長的社會勞動人士，為期一周協助修繕、整理院生居住環境，協助教養院創造溫馨家園。

士檢主任觀護人表示，士檢社勞人員多年來協助轄區公益機關修繕工作，此次專案派出15名具備油漆、木工、清潔專業的社勞人員，為期一周協助陽明教養院修繕、整理院內環境，提升住民品質。

陽明教養院長廖秋芬表示，教養院長期人力不足，不得已暫緩的整頓計畫，因檢方觀護人主動協助安排專案，得以順利完成，原本牆壁油漆剝落，身障輪椅鏽跡斑斑，居住空間走道推滿雜物等情況，多虧具備油漆、清潔專長的社勞人員，協力分工，成功翻新優化環境，感謝檢方妥善規劃也及社勞人員辛苦付出，陽明教養院將延續此關懷之意。

士檢檢察長顏迺偉表示，此次社勞人員從改善過程中，習得一堂難能可貴的生命教育，能夠重新省思改正自身過去種種，並以關懷弱勢的精神，重新復歸社會；士檢將持續推動各項司法保護業務，不間斷傳承溫情，與大家共創和諧社會。