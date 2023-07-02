去年5件戲水溺斃 竹縣消防局今年協請志工駐危險水域宣導

暑期到來，不少民眾至山林野溪戲水消暑，但因河床內多有溪石、深潭及水底暗流，稍有不慎即發生危險。新竹縣消防局統計，去年因戲水溺斃案件共有5件，在山區野溪造成的意外事故就有3件。今年7月起，消防局協請志工組成水域安全宣導團，於新竹縣各水域加強安全預防宣導工作。

新竹縣消防局指出，由於近年開放山林、向海洋致敬的政策推行，不再已禁止的方式去限制民眾從事山域、水域等戶外活動，不過相對風險，需由民眾自行承擔。

消防局針對新竹縣防溺重點水域持續進行水域安全宣導，每年協請民間熱心志工團體，於暑假、例假日執行防溺宣導駐點，也會請義消、婦宣至危險水域宣導民眾注意戲水安全，現由新竹縣水上救生協會駐站新月沙灘、新竹市水上救生協會駐站內灣雞油樹下、紅十字會新竹縣支會水上安全救生大隊駐站新豐紅毛港沙灘。

消防局長陳中振提醒，後疫情時代，政府開放山林與水域活動，許多民眾趁假日到溪流、海邊從事水上活動，任何水域都有一定程度的危險，從事水域遊憩活動務必注意安全，還要注意天氣狀況，尤其梅雨季節午後雷陣雨頻傳，避免前往危險的區域活動，發現有任何狀況，一定要盡速撤離，並求援。

此外，也呼籲戲水民眾要注意戲水區域天氣狀況，並牢記防溺十招及救溺五步「叫、叫、伸、拋、划」，做好水域確認及安全防護，避免發生悲劇。