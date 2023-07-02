影／濃煙狂竄！楊梅中興紡織廠歲修大火2死1傷 包商負責人命喪火場

桃園市楊梅區中興紡織廠周休停工歲修，今天上午9時多，該廠區外包商員工4人陷身6樓火場，1人自行逃出，陳姓男子在窗台被消防員救出，嗆傷送醫，64歲邱姓老闆 、洪姓男子2人則在兩小時後被尋獲，但已無呼吸心跳，緊急送醫仍告不治。該火災造成2死1傷，起火原因由消防局鑑定，警方也進一步調查釐清所涉責任。

桃園市消防局今天上午9時39分接獲報案，指楊梅區中山南路中興紡織廠起火，119接到大量報案電話火速出動消防員84人、車28輛及救護車6輛，前往馳援灌救和撲滅火勢。

消防局指出，中興紡織廠區的聚酯合工廠，為地上5層RC及6樓加蓋鐵皮結構建築物，起火層在第4層，火勢從4樓燒至6樓，冒出大量火焰及濃煙。

據瞭解，今天廠區周休停工進行機爐歲修，廠方由陳姓男子（30歲）帶領外包商邱姓老闆（64歲）及吳男（35歲）、洪男（64歲）等3人，前往5樓工廠維修風管濾網。工廠突然起火，在場4人紛紛逃生。

吳男及時逃生求救，其他3人陷入火場，消防員動員灌救及雲梯車救援下，大約10時9分，消防員從5樓窗台出陳男遭嗆傷、意識清楚，送醫沒有生命危險，洪男、邱男兩人仍身陷火場，疑似由5樓往6樓鐵皮工廠逃生。

消防員搜救時，因火場高溫、高熱增加救援難度，直至11時49分，搜救人員在距6樓入口前約5公尺，找到被嗆昏迷及身體燒傷的洪男、邱男，2人呈現OHCA（到院前心肺功能停止），救護員將2人緊急送醫仍宣告不治。

消防員中午控制火勢後殘火處理，不料下午1時多，該工廠6樓火場又突然爆出「轟」一聲爆炸聲響，殘火復燃冒出濃煙，消防員隨即撲滅火勢，最後幸未再傳出意外。針對警方調查，中興紡織楊梅廠人員表示，該廠停工進行歲修，包商人員在5樓施工，為何突然起火，將由消防局火調人員鑑定調查起火原因。

桃園楊梅中興紡織廠聚酯合工廠大火，造成2死1傷意外。記者曾增勳／翻攝