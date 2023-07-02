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獨／藤條狂抽女童小腿…她考第5名被狠父打得渾身傷 網怒：心理變態

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭王慧瑛／新北即時報導
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，過程中女孩痛得哀號，打孩子的理由竟是因為女孩考第5名，這名涉嫌暴力管教的父親遭網友肉搜，現已關閉臉書，施暴畫面被轉傳到家長社團，引發熱議。

新北市教育局表示，校方知悉後立即通報，由專輔教師、學校社工協處，並請該生家長先行撤除臉書貼文，已立即啟動輔導關懷程序，由導師臨案輔導關懷，並帶該生到學校保健室做傷口初步處理。輔導室會在暑期持續關懷該生身心狀況並評估家訪、小團輔方式協助該生心理狀況復原，並持續與該生家長溝通正向管教方式。

此一影片在家長團體被轉傳，引發討論，有網友留言說「實在太令人氣憤！」、「難道是全班只有5人嗎？」也有網友心疼地說「看了心好痛，小孩身心傷痕如何復原」，也有人要求市府社會局應該趕緊家訪或安置這名小女孩，以免孩子繼續受傷害。

教育局

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