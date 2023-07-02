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台61蘆竹段聯結車撞上貨車 15歲少年跟父出車遇劫 右腿夾斷休克

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

台61線西濱快速道路北上18.5公里蘆竹段發生一起嚴重車禍，一名約50歲男子駕駛聯結車疑似未注意車前狀況，撞上前方另外一輛貨車，導致車頭嚴重變形，副駕駛座兒子右下肢當場斷裂，一度受困車內休克，目前該路段全線封閉。

桃園市蘆竹區台61線18.5k北上高架上，今中午12點左右發生一起嚴重追撞事故，一名年約50歲駕駛開著聯結車載著約15歲的兒子，疑似未注意車前狀況直接撞上，聯結車車頭嚴重毀損變形，車殼噴飛滿地，現場一片狼藉。

桃園市消防局第三大隊竹圍分隊11點26分接獲報案，到場發現副駕駛座少年因上半身被夾住受困車內重傷，被救出時少年右手粉碎性骨折，右膝以下腿部當場斷裂，但意識清楚還能說話，駕駛座爸爸則頭部撕裂傷，父子倆雙雙送醫急救，被撞的貨車駕駛則沒有受傷。

目前該路段全面封閉中，共派出竹圍95、竹圍51消防人員5名，第三特種搜救隊3名，總計8名；新北市政府消防局文化分隊消防車2輛、救護車1輛，八里分隊消防車2輛、救護車1輛，約14名救護人員，詳細事故發生原因有待進一步釐清。

台61線蘆竹段2聯結車發生追撞。圖／竹圍分隊提供
台61線蘆竹段2聯結車發生追撞。圖／竹圍分隊提供
台61線蘆竹段2聯結車發生追撞。圖／竹圍分隊提供
台61線蘆竹段2聯結車發生追撞。圖／竹圍分隊提供

桃園

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