台61蘆竹段聯結車撞上貨車 15歲少年跟父出車遇劫 右腿夾斷休克

台61線西濱快速道路北上18.5公里蘆竹段發生一起嚴重車禍，一名約50歲男子駕駛聯結車疑似未注意車前狀況，撞上前方另外一輛貨車，導致車頭嚴重變形，副駕駛座兒子右下肢當場斷裂，一度受困車內休克，目前該路段全線封閉。

桃園市蘆竹區台61線18.5k北上高架上，今中午12點左右發生一起嚴重追撞事故，一名年約50歲駕駛開著聯結車載著約15歲的兒子，疑似未注意車前狀況直接撞上，聯結車車頭嚴重毀損變形，車殼噴飛滿地，現場一片狼藉。

桃園市消防局第三大隊竹圍分隊11點26分接獲報案，到場發現副駕駛座少年因上半身被夾住受困車內重傷，被救出時少年右手粉碎性骨折，右膝以下腿部當場斷裂，但意識清楚還能說話，駕駛座爸爸則頭部撕裂傷，父子倆雙雙送醫急救，被撞的貨車駕駛則沒有受傷。