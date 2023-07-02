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帝王條款...他騎機車路口遇闖燈行人 騎士：生命跟荷包哪個重要

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名騎士今天騎機車經台中市清水區路口，他說看到路口有行人闖紅燈，他已放慢車速，仍不敢急煞車，擔心後方有車輛追撞，他上網問大家「自己的生命跟荷包到底哪個重要？」

台中市警局長臉書已提醒汽機車駕駛人，如遇行人闖紅燈警方將依法告發，另為維護路口及行人安全，建議駕駛人仍須停讓，警局會依個案適用得以勸導項目，以不舉發為宜。

騎士今天在臉書清水小鎮PO文說，「請問遇到這種行人闖紅燈的大家會怎麼做？」他今天早上騎機車經過清水區鰲峰路一處路口，快騎到路口時發現前方路口行人走在穿越道上，這名行人闖紅燈，騎士說他已經放慢速度，但怕後面還有車根本不敢急煞，他問大家「自己的生命跟荷包到底哪個重要？」

他說禮讓行人安全固然重要，但這種帝王條款未免太不合理，他強調這種違規的行人自己理應可以判斷視情況閃過，

而不是在路口中急煞臨停等對方過馬路，因為如果自己騎車又載人若後車追撞，重則傷亡，輕則費時調解理賠，得不償失，但現在要求禮讓行人，不論對方是否闖紅燈，都要求駕駛人急停車。

騎士放在臉書的影片引起熱烈討論，有人說，可將影片傳給交通部長，請高官釋疑，許多網友說，這種行人穿越道上的亂象，會越來越多。

台中市清水區一名行人今天走在行人穿越道，疑闖紅燈被拍下畫面，機車險撞上。圖／取自臉書清水小鎮
台中市清水區一名行人今天走在行人穿越道，疑闖紅燈被拍下畫面，機車險撞上。圖／取自臉書清水小鎮

台中市 交通部長

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