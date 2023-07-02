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影／南投警消登南三段找失聯男 驚險救援畫面曝

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投信義南三段郡大林道昨晚傳山域事故，一名沈姓登山客疑因山區午後天氣差，且腳程較慢脫隊失聯，警消獲報後馳援上山，漏夜搜索在該林道36K找到他，評估其健康狀態無虞，搜救隊陪他步行下山 ，今上午9時許成功完成救援任務。

據了解，來自桃園的60歲沈男與友人組成6人登山隊攀登南三段，上月23日從花蓮瑞穗林道入山，原訂昨下午南投信義鄉郡大林道登山口下山，疑因近期午後雷雨，天候欠佳，且他步程較慢，而脫隊失聯，領隊發現後報案請求救援協尋。

南投縣消防局指出，昨天晚上10時許獲報有登山客在郡大林道失聯，該局第三大隊獲報後，立即啟動救援機制，派遣信義分隊警消組成3人搜救隊，漏夜從地面挺進馳援，搜救人員今天凌晨2時抵達林道登山口後，步行沿林道往回搜索。

搜救人員表示，沿途往上步行搜索約3.5小時，大約在今天凌晨5時30分於郡大林道36K往工寮叉路處找到失聯的沈男，而其健康狀況尚可，且意識清楚，只是身體狀況疲累無力，經評估詢問可以自行行走，因此由他們陪同他一起下山。

只不過，南投山區近日午後經常有大雨，南三段地區多處土石崩塌，搜救人員只能以繩索確保方式，救援過程驚險，但仍全力將該名山友安全護送下山，抵達登山口後，沈男表示無須送醫，搜救隊全員於上午9時42分順利完成任務返隊。

消防局則呼籲，山區天候瞬息萬變，民眾上山前應關注天氣和步道狀況，並確實衡量自身體能狀態，登山時務必依循相關措施，並遵守團進團出原則，切勿脫隊單獨行動，若遇氣候不佳或不慎迷途，請冷靜沉著，原地等待救援，以保安全。

桃園沈姓登山客（中）在南投信義南三段脫隊失聯，警消昨深夜上山搜救，今順利找到人，並陪同他下山。圖／南投縣消防局提供
桃園沈姓登山客（中）在南投信義南三段脫隊失聯，警消昨深夜上山搜救，今順利找到人，並陪同他下山。圖／南投縣消防局提供
桃園沈姓登山客（中）在南投信義南三段脫隊失聯，警消昨深夜上山搜救，今順利找到人，並陪同他下山。圖／南投縣消防局提供
桃園沈姓登山客（中）在南投信義南三段脫隊失聯，警消昨深夜上山搜救，今順利找到人，並陪同他下山。圖／南投縣消防局提供

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