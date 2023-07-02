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詐騙手法一樣還是騙得到人！專家喊話接電話遇3情況要當心

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高雄女網購卡啦炸雞49元餐券 刷卡變5萬雞也沒吃到

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄陳姓女子5月在臉書見有人張貼肯德基49元卡啦雞套餐券優惠訊息，連結網址後，依指示刷卡下單，沒想到，卡一刷變5萬，始知自己落入釣魚詐騙訊息陷阱，連炸雞都沒吃到；一個月以來，高雄已有30多人為了吃炸雞優惠被山寨網頁詐騙逾百萬，警方提醒來路不明網站勿點、勿刷，以免受騙。

高雄市刑大警方指出，5、6月以來，有民眾於臉書網站見網友PO文促銷知名速食店肯德基「就愛吃雞餐」的優惠券，強調有低於市價的優惠代碼，並附上連結網址，不少民眾認為吃雞好康不可多得，依連結指示輸入姓名、電話，以及信用卡號碼、安全碼操作刷卡下單後，隨即收到銀行簡訊通知，信用卡遭盜刷交易，始驚覺受騙。

一名36歲的陳姓女子在5月時看到臉書網友張貼的肯德基卡啦雞套餐49元優惠券，認為超值優惠，於是按指示操作刷卡，以為可享套餐優惠，沒想到，刷49元卻變5萬元，接到銀行通知，始知落入釣魚詐騙陷阱。

根據高雄市刑大經濟組統計，這2個月以來，民眾想拿49或56元的炸雞優惠券誤入釣魚圈套，共有約30多人受騙，遭詐騙共計逾百萬元。

警方指出，惡意連結的釣魚簡訊，對方會先假冒知名速食店販售官方優惠券，以誘餌式低價策略吸引民眾目光，並附上網頁連結，要求上鉤的消費者輸入「訂購資訊、個人資料、行動電話、信用卡號、有效日期、安全碼」等資料，一旦消費者點入連結依網站頁面填輸自身資料，不僅個資曝光，信用卡亦會遭詐騙集團盜刷。

警方呼籲，民眾應詳加查證店家官方有藍勾勾的網站有無優惠資訊，不輕易填寫個資，以免遭詐騙。

高雄市刑大經濟組統計，這2個月以來，民眾想拿49或56元的炸雞優惠券誤入釣魚圈套，共有約30多人受騙，遭詐騙共計逾百萬元。圖／高雄市刑大提供
高雄市刑大經濟組統計，這2個月以來，民眾想拿49或56元的炸雞優惠券誤入釣魚圈套，共有約30多人受騙，遭詐騙共計逾百萬元。圖／高雄市刑大提供
高雄市刑大經濟組統計，這2個月以來，民眾想拿49或56元的炸雞優惠券誤入釣魚圈套，共有約30多人受騙，遭詐騙共計逾百萬元；警方提醒防詐3步驟。圖／高雄市刑大提供
高雄市刑大經濟組統計，這2個月以來，民眾想拿49或56元的炸雞優惠券誤入釣魚圈套，共有約30多人受騙，遭詐騙共計逾百萬元；警方提醒防詐3步驟。圖／高雄市刑大提供

詐騙集團 信用 肯德基

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