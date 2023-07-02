暑假合歡山遊客意外狀況多 警奔波馳援

學生開始放暑假遇上周休假日，合歡山區湧入大批人車潮避暑，卻接連發生車輛意外狀況，不是汽車沒油，就是爆水箱，新城警分局合歡派出所警員忙著疏導交通之餘，也奔波協助民眾解圍，呼籲民眾上山前務必檢查車輛狀況。

合歡山區的昆陽、武嶺、松雪樓、石門山等停車場總是客滿，警方在松雪樓前大廣場，為大批人車提供引導停車位、暫停如廁指示等，依狀況疏導。

警方發現停車場入口有遊客求助，原來是來自高雄的周姓情侶的車輛已沒有油，恐無法到達東側的關原加油站及西側的清境加油站，現在受困高山，束手無策，只能請求警方協助。

員警遂即下山返回派出所準備油料，沒想到經過台14甲37.2公里小風口路段時，發現有1輛老車停在路邊，旁邊一對神情焦急的夫妻看見警車經過時，立即招手求助。

經詢問，原來是來自彰化秀水的陳姓夫妻開車，載著一家四口要從花蓮娘家回到彰化家裡，行經中橫公路小風口時，疑因水箱爆裂，引擎室冒起大煙拋錨。員警依高山處理拋錨事故經驗，請陳男尋找免費道路救援信用卡服務，為他們省去50公里免費拖吊費用，並給予簡單食物填飽肚子。