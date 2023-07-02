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走在頭份市人行道上也挨撞 他報案查獲肇逃外送員

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

警方近來重點取締不禮讓行人車輛，一名林姓男子日前在苗栗縣頭份市中華路人行道，遭到外送員騎機車涉嫌擦撞後逃逸，林男腰部輕微受傷，他認為小小違規，可能換來無法挽回的後果，已報警追查。

林男6月24日晚間與太太在頭份市中華路一家五金行，剛走出騎樓到人行道，右邊一輛外送員機車快速通過，外送箱擦撞林男，造成腰部擦挫傷，機車沒有停下來，警方今天表示受理報案，依道路交通管理處罰條例追查肇事者。

林男查訪附近店家，把過程PO在臉書社團，引來網友熱烈回響，有人認為好扯！人行道常被騎機車的當機車專用道，超愛逆向行駛，支持報警告肇事逃逸，再檢舉違規開罰單。

林男表示，當時他已經有防備先看左邊，沒想到外送員機車右邊逆向過來，外送員第一時間停下來不是關心或道歉，而是反過來講說其他車也在人行道上，當他拿出手機要報警時，外送員直接騎走。

「如果今天我再快一步呢 ？」「如果今天是我的另一半走在前面呢？ 」「如果今天是小孩子從裡面快速的走出來呢？ 」林男說，那會發生什麼事情，他不敢去想？千萬別認為只是一個小小的違規而已，很有可能因為圖一時方便，換來無法挽回的後果 。

一名林姓男子日前在苗栗縣頭份市中華路人行道，遭到外送員騎機車涉嫌擦撞後逃逸，林男報警追查。圖／民眾提供
一名林姓男子日前在苗栗縣頭份市中華路人行道，遭到外送員騎機車涉嫌擦撞後逃逸，林男報警追查。圖／民眾提供

外送員 人行道

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