台中七旬老翁大街遊蕩 暖警「愛心一背」視民如親

台中市七旬翁姓老翁在前天被民眾通報，深夜仍在大街遊蕩，擔心老翁發生危險，通知警方到場，第六警分局何安所兩名警員到場，查詢出老翁住處後，聯絡其家人，兩警還帶老翁返回住處，因老翁住在2樓，警方擔心老翁爬樓梯發生危險，警員黃秉義還「背著」老翁上樓，視民如親精神，也讓老翁感動。

第六警分局何安派出所警員黃秉義、劉益志，前天晚間接獲民眾報案，西屯區甘肅路有一名疑似走失翁姓老翁（74歲），員警隨即到場了解狀況，因天色已晚，兩警及派出所內同事相互合作，一邊關心老翁身體狀況，一邊同步查詢他家地址、聯繫家屬，順利將他帶回住家樓下。

警員黃秉義發現，老翁行動不便無法上樓，黃員十分暖心，立即決定背他上樓，另名同事則是協助在後方攙扶，順利將老翁平安送回家，老翁也對警員視民如親的精神，不斷致謝與感動。