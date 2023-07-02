遊茶壺山走錯山洞 出口見懸崖 退路是峭壁 打119求救

年近70歲的梁姓男子今早到新北市瑞芳區茶壺山登山，在山頂的山洞路段走錯路，發現出口竟是懸崖，又無法從山洞原路退出，打119求救。消防人員到場後，協助梁男脫困，因只有輕微擦傷，婉拒送醫。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午9點11分接獲梁男報案求助，指他被困在茶壺山頂的山洞內。消防局派遣瑞芳中隊和九份、秀峰分隊5車13人前往救援，在茶壺山頂找到梁男，救他脫險。

據了解，梁男今天獨自到茶壺山登山，走到山頂進入一處山洞後，因為走錯方向，加上路徑濕滑，一路往下走到洞口，發現竟是陡峭山壁，無路可走。他想從原路退回，又因山洞內約5公尺落差，無力往上爬，急忙向消防局求救。

消防人員10點12分在茶壺山頂找到梁男，站在洞口孤立無援，詢問得知僅身體擦傷，意識清楚。消防人員從山崖上方助梁男脫困，並協助下山回到登山口，自行返家。