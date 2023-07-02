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遊茶壺山走錯山洞 出口見懸崖 退路是峭壁 打119求救

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

年近70歲的梁姓男子今早到新北市瑞芳區茶壺山登山，在山頂的山洞路段走錯路，發現出口竟是懸崖，又無法從山洞原路退出，打119求救。消防人員到場後，協助梁男脫困，因只有輕微擦傷，婉拒送醫。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午9點11分接獲梁男報案求助，指他被困在茶壺山頂的山洞內。消防局派遣瑞芳中隊和九份、秀峰分隊5車13人前往救援，在茶壺山頂找到梁男，救他脫險。

據了解，梁男今天獨自到茶壺山登山，走到山頂進入一處山洞後，因為走錯方向，加上路徑濕滑，一路往下走到洞口，發現竟是陡峭山壁，無路可走。他想從原路退回，又因山洞內約5公尺落差，無力往上爬，急忙向消防局求救。

消防人員10點12分在茶壺山頂找到梁男，站在洞口孤立無援，詢問得知僅身體擦傷，意識清楚。消防人員從山崖上方助梁男脫困，並協助下山回到登山口，自行返家。

新北市消防局提醒民眾從事登山戶外運動，應結伴同行，當遇到危險或身體不適時，才能有同伴在第一時間打電話求救或作緊急處置。遇到緊急狀況應保持鎮靜，立即手機撥打119或112求救，切勿慌張亂闖，減少體力消耗及意外發生。

梁姓男子今早在新北市瑞芳區茶壺山受困山洞，由消防人員協助脫困，由只受擦傷，婉拒送醫。記者邱瑞杰／翻攝
梁姓男子今早在新北市瑞芳區茶壺山受困山洞，由消防人員協助脫困，由只受擦傷，婉拒送醫。記者邱瑞杰／翻攝
梁姓男子今早在新北市瑞芳區茶壺山的山洞路段走錯路，發現出口竟是懸崖，打119求救，由消防人員協助脫困。記者邱瑞杰／翻攝
梁姓男子今早在新北市瑞芳區茶壺山的山洞路段走錯路，發現出口竟是懸崖，打119求救，由消防人員協助脫困。記者邱瑞杰／翻攝
梁姓男子今早在新北市瑞芳區茶壺山的山洞路段走錯路，發現出口竟是懸崖，打119求救，由消防人員協助脫困。記者邱瑞杰／翻攝
梁姓男子今早在新北市瑞芳區茶壺山的山洞路段走錯路，發現出口竟是懸崖，打119求救，由消防人員協助脫困。記者邱瑞杰／翻攝
梁姓男子今早在新北市瑞芳區茶壺山的山洞路段走錯路，發現出口竟是懸崖，打119求救，由消防人員協助脫困。記者邱瑞杰／翻攝
梁姓男子今早在新北市瑞芳區茶壺山的山洞路段走錯路，發現出口竟是懸崖，打119求救，由消防人員協助脫困。記者邱瑞杰／翻攝
梁姓男子今早在新北市瑞芳區茶壺山的山洞路段走錯路，發現出口竟是懸崖，打119求救，由消防人員協助脫困。記者邱瑞杰／翻攝
梁姓男子今早在新北市瑞芳區茶壺山的山洞路段走錯路，發現出口竟是懸崖，打119求救，由消防人員協助脫困。記者邱瑞杰／翻攝
梁姓男子今早在新北市瑞芳區茶壺山的山洞路段走錯路，發現出口竟是懸崖，打119求救，由消防人員協助脫困。記者邱瑞杰／翻攝
梁姓男子今早在新北市瑞芳區茶壺山的山洞路段走錯路，發現出口竟是懸崖，打119求救，由消防人員協助脫困。記者邱瑞杰／翻攝

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