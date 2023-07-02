憾！桃園楊梅中興紡織廠大火 2失聯工人尋獲已OHCA、送醫不治

位於桃園市楊梅區中山南路的中興紡織廠公司楊梅總廠，4樓廠房今天上午9點39分突然起火燃燒，冒出大量火焰濃煙。消防人員據報趕抵，其中工廠施工人員1人逃生、1人救出無大礙、2人受困，消防員進入火場全力搶救。稍早消防局表示，已在廠房6樓出入口發現2位失聯民眾，目前呈現OHCA（到院前無心跳呼吸），送醫搶救不治。

桃園市勞動檢查處長王振鴻表示，勞檢處已派員到場，了解目前狀況跟起火原因，待搶救進度告一段落以及火調鑑識報告出爐後，勞檢處會再決定後續處置作為，目前尚無具體結果。