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影／快改道！中山高台南聯結車衝出邊坡已回堵5公里
國一中山高台南下營路段今清晨發生聯結車疑爆胎，車子失控衝出邊坡，車上駕駛與副駕駛輕傷送醫，因作業困難，車流迄今已回堵逾5公里，預估至少得中午後才能作業完畢，警方提醒南下用路人改道行駛。
事故地點在南下298.1公里台南下營大屯路段，肇事車輛為強全汽車貨運公司所有35公噸聯結車，上午6點18分車子經過該路段時，疑輪胎爆胎，車子失控右傾衝破護欄，撞下斜坡，卡在其中，車子前玻璃等處多處毀損，現場發出巨大聲響，嚇壞用路人。
國道四隊新營分隊趕至，發現駕駛及副駕駛身上多處擦挫傷意識清楚，緊急送往麻豆新樓醫院救治，都是輕傷無大礙。
不過聯結車車體龐大，拖吊作業困難，警方緊急調派2輛大型拖吊車試圖將拖吊車吊起，也因作業繁瑣，南下車流也受阻回堵車流逾5公里以上。
國道警方推估，拖吊作業預估持續到中午後，籲請南下路人在新營交流道提前改道，或在台82線改轉駛國三南下。
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