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影／歲修外包施工不慎失火 桃園楊梅中興紡織廠大火2逃出、2受困
桃園市楊梅區中山南路中興紡織廠今天上午9時多，突然廠區失火，冒出大量火焰、濃煙，消防局119接獲大量報案電話， 消防人員據報火速趕到灌救撲滅火勢及搶救受困人員，其中工廠施工人員1人逃生、1人救出無大礙，目前還有2人受困，消防員進入火場全力搶救中，消防局人員指出，中興紡織楊梅廠今天停工進行歲修，廠方委由外包商4人進行歲修施工，目前2人受困緊急搶救中。
桃園市消防局今天上午9時39分接獲報案，指楊梅區中山南路中興紡織廠起火，消防人車趕到現場，發現廠房為地上5層RC及6樓鐵皮加蓋結構建築物，起火層第4層，火勢從4樓燒至6樓，冒出大量火焰及濃煙，消防局出動消防員84人、車28輛及救護車6輛，大火濃煙下，外包商歲修施工4人陷入火場，1人逃生，之後自6樓窗台救出1人，意識清楚，並無大礙，還有2人受困搶救中。
消防局人員表示，中興紡織廠趁周休假日停工進行歲修，早上外包商修理人員4人進入廠區施工，不料該工廠4樓內部突然失火冒出大量濃煙，由於堆積物品易燃物，火勢從4樓往6樓延燒，受困4人，1人及時逃生，消防員在6樓窗台救出1人，另兩人受困，消防員搜尋搶救中，起火原因將待火勢撲滅後調查。
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