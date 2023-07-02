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桃園30歲尪車上突沒心跳 妻路邊壓胸聯手消防救枕邊人一命
近年心臟猝死發生率逐漸年輕化，桃園市八德區一名年僅30歲的邱姓男子，上個月7日晚間與妻子外出聚餐返家，途中在車上突然心肺功能停止，妻子見狀趕緊撥打119，透過電話聽從救護人員指示替丈夫壓胸，直到救護人員到場聯手急救送院，順利救回一命，而邱男昨特地到消防隊，親自向急救人員致謝。
邱男上個月7日晚間和妻子外出聚餐，晚間11點多由妻子開車返家時，邱男突然心肺功能停止，妻子見狀嚇壞立即打119求救，桃園市消防局第一大隊大湳及茄苳分隊晚間11點17分接獲勤務指揮中心派遣內科OHCA案件，救護人員先透過電話請妻子將人搬下車，將人平放地面後接受線上指導開始壓胸，另外立即出動趕往現場。
救護人員抵達後，大湳分隊2名救護人員開始進行CPR、進階呼吸道及AED電擊，茄苳分隊2名救護人員則協助將患者搬上救護車，立即施打輸液建立給急救藥物途徑，同時車上進行分析心率一樣為心室顫動給予第4次電擊並進行2分鐘按壓，整個急救過程減少中斷CPR時間及持續给正壓給氧，邱男順利恢復呼吸及心跳。
經醫院治療邱男順利康復出院，由於邱男過去沒有相關病史和家族史，經檢查後發現心臟有架構問題，因此接下來已安排時間回院進行電燒手術，而邱男昨下午也特地帶著飲料到消防隊，感謝救護人員的協助順利挽回生命。
茄苳分隊長洪榮蔚表示，近年心臟猝死的發生率有升高及年輕化的趨勢，若發生時能儘早啟動生命之鍊，包括盡早求救、盡早高品質CPR、盡早電擊、盡早高級救命術、照護及復原，將可大大提升存活率及良好的預後，目前桃園市學校、車站及賣場等公共場所均有設置AED，呼籲民眾可多加利用。
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