快訊

AI晶片到DUV 美禁令再升級 台積600壯士該續抱或斷腕？

樹林37歲電子廠女員工過馬路 連續被2汽車撞擊送醫不治

雞、鴨、鵝比較毒，生病的人盡量不要吃？癌友該怎麼補足營養

聽新聞
test
0:00 / 0:00

25歲男遊蝙蝠洞 臨時起意與7友人隨教練潛水 疑溺水送醫不治

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

桃園市凌姓男子今天上午在新北市瑞芳蝙蝠洞公園，見7名友人要隨教練潛水，決定加入。潛到約8公尺深時，友人發現凌男有異狀，助他浮出水面並拉上岸，施以心肺復甦術（CPR）。消防人員到場見凌無呼吸心跳，給予自動心肺復甦機及生命徵象偵測，送醫急救，未能救回凌男性命。

新北市瑞芳警、消今天上午9點20分接獲報案，台2線指標74.9公里蝙蝠洞公園有人溺水，派員前往救護。警、消到場時，25歲凌男已被潛水同伴救上岸，已無呼吸心跳。

據了解，凌男和友人一起到蝙蝠洞遊玩，其中7名友人要和教練去潛水，凌男疑臨時起意加入，跟著下水。眾人下潛約15分鐘，潛到水下約8公尺處，凌晨未依教練指示下潛，反而往上浮起，同伴靠近查看發現他已失去意識，帶他上岸。

駐守在蝙蝠洞公園的民眾救難團體人員得知發生意外，協助將凌男搬運至安全地點，並施作CPR等候救護車抵達。消防人員到場時，凌男已無呼吸、心跳，救護人員架設自動心肺復甦機，偵測生命徵象，並用長背板將他搬運上救護車，送往瑞芳礦工醫院急救。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，天氣炎熱，水域遊憩活動更受人歡迎，提醒民眾從事水域活動，應掌握自己身體狀況，注意自身安全並結伴同行。如遇突發狀況可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。

凌姓男子今天上午在新北市瑞芳區蝙蝠洞附近海域潛水時溺水，消防人員施以急救並送醫，仍告不治。記者邱瑞杰／翻攝
凌姓男子今天上午在新北市瑞芳區蝙蝠洞附近海域潛水時溺水，消防人員施以急救並送醫，仍告不治。記者邱瑞杰／翻攝
凌姓男子今天上午在新北市瑞芳區蝙蝠洞附近海域潛水時溺水，消防人員施以急救並送醫，仍告不治。記者邱瑞杰／翻攝
凌姓男子今天上午在新北市瑞芳區蝙蝠洞附近海域潛水時溺水，消防人員施以急救並送醫，仍告不治。記者邱瑞杰／翻攝
凌姓男子今天上午在新北市瑞芳區蝙蝠洞附近海域潛水時溺水，消防人員施以急救並送醫，仍告不治。記者邱瑞杰／翻攝
凌姓男子今天上午在新北市瑞芳區蝙蝠洞附近海域潛水時溺水，消防人員施以急救並送醫，仍告不治。記者邱瑞杰／翻攝
凌姓男子今天上午在新北市瑞芳區蝙蝠洞附近海域潛水時溺水，消防人員施以急救並送醫，仍告不治。記者邱瑞杰／翻攝
凌姓男子今天上午在新北市瑞芳區蝙蝠洞附近海域潛水時溺水，消防人員施以急救並送醫，仍告不治。記者邱瑞杰／翻攝
凌姓男子今天上午在新北市瑞芳區蝙蝠洞附近海域潛水時溺水，消防人員施以急救並送醫，仍告不治。記者邱瑞杰／翻攝
凌姓男子今天上午在新北市瑞芳區蝙蝠洞附近海域潛水時溺水，消防人員施以急救並送醫，仍告不治。記者邱瑞杰／翻攝
凌姓男子今天上午在新北市瑞芳區蝙蝠洞附近海域潛水時溺水，消防人員施以急救並送醫，仍告不治。記者邱瑞杰／翻攝
凌姓男子今天上午在新北市瑞芳區蝙蝠洞附近海域潛水時溺水，消防人員施以急救並送醫，仍告不治。記者邱瑞杰／翻攝

蝙蝠 瑞芳

延伸閱讀

蝙蝠洞公園海域傳意外 男潛水客溺水 救上岸時已無意識

新北市餵藥案疑烏龍一場？ 薛瑞元：現在斷言都還太早

設十幾年仍有用！彰化水溝旁救生圈派上用場 溺水婦人獲救

台南市安南區蚵架發現1溺水女性 無心跳呼吸急送醫

相關新聞

影／歲修外包施工不慎失火 桃園楊梅中興紡織廠大火2逃出、2受困

桃園市楊梅區中山南路中興紡織廠今天上午9時多，突然廠區失火，冒出大量火焰、濃煙，消防局119接獲大量報案電話， 消防人員...

影／桃園楊梅中興紡織廠大火 1人送醫2人受困搶救中

桃園市楊梅區中山南路中興紡織廠今天上午9時多，突然廠區失火，冒出大量火焰、濃煙，消防局119接獲大量報案電話， 消防人員...

影／快改道！中山高台南聯結車衝出邊坡已回堵5公里

國一中山高台南下營路段今清晨發生聯結車疑爆胎，車子失控衝出邊坡，車上駕駛與副駕駛輕傷送醫，因作業困難，車流迄今已回堵逾5...

樹林37歲電子廠女員工過馬路 連續被2汽車撞擊送醫不治

新北市樹林區俊英街昨晚發生死亡車禍，1名37歲婦人準備上夜班，停好機車直接穿越馬路到工廠，連續被2輛汽車撞擊，且壓在車底...

台14甲線翠峰段落石坍方 合歡山公路交通中斷

近期午後易有暴雨，山區土石鬆動，台14線18.7K翠峰路段今發生坍方，落石阻斷道路，目前從埔里上合歡山的交通中斷，工務段...

25歲男遊蝙蝠洞 臨時起意與7友人隨教練潛水 疑溺水送醫不治

桃園市凌姓男子今天上午在新北市瑞芳區蝙蝠洞公園，見7名友人要隨教練潛水，決定加入。潛到約8公尺深時，友人發現凌男有異狀，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦