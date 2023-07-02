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25歲男遊蝙蝠洞 臨時起意與7友人隨教練潛水 疑溺水送醫不治
桃園市凌姓男子今天上午在新北市瑞芳區蝙蝠洞公園，見7名友人要隨教練潛水，決定加入。潛到約8公尺深時，友人發現凌男有異狀，助他浮出水面並拉上岸，施以心肺復甦術（CPR）。消防人員到場見凌無呼吸心跳，給予自動心肺復甦機及生命徵象偵測，送醫急救，未能救回凌男性命。
新北市瑞芳警、消今天上午9點20分接獲報案，台2線指標74.9公里蝙蝠洞公園有人溺水，派員前往救護。警、消到場時，25歲凌男已被潛水同伴救上岸，已無呼吸心跳。
據了解，凌男和友人一起到蝙蝠洞遊玩，其中7名友人要和教練去潛水，凌男疑臨時起意加入，跟著下水。眾人下潛約15分鐘，潛到水下約8公尺處，凌晨未依教練指示下潛，反而往上浮起，同伴靠近查看發現他已失去意識，帶他上岸。
駐守在蝙蝠洞公園的民眾救難團體人員得知發生意外，協助將凌男搬運至安全地點，並施作CPR等候救護車抵達。消防人員到場時，凌男已無呼吸、心跳，救護人員架設自動心肺復甦機，偵測生命徵象，並用長背板將他搬運上救護車，送往瑞芳礦工醫院急救。
新北市消防局第6大隊長羅億田表示，天氣炎熱，水域遊憩活動更受人歡迎，提醒民眾從事水域活動，應掌握自己身體狀況，注意自身安全並結伴同行。如遇突發狀況可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。
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