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超危險！平交道口機車逆向 高雄男嚇得按喇叭雙方怒嗆險衝突

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄昨早有男騎士行經路竹平交道口時，差點迎面撞上一對逆向騎車雙載的中年夫婦，嚇得他一路猛按喇叭示警，雖未造成車禍碰撞，但男子事後追上夫婦理論幾近爆發衝突；警方表示，有無涉及不法，仍待後續進一步釐清。

「你剛剛違規，我可以告你！」男子盛怒騎車追上載著婦人的中年阿伯，怒指阿伯逆向騎車還向他飆罵，這起行車糾紛發生於昨天上午7時許在高雄路竹大社路上的平交道附近，而阿伯疑似是不滿男騎士大清早猛按喇叭，滿有火氣對他說「你是按什麼，這樣不行」。

而這起糾紛發生當下，阿伯載著的婦人，見兩人火焰高漲彼此互不相讓，還一直拍打阿伯說，「好啦!好啦!快走!」才避免2人爆發肢體衝突，事後，男騎士怒將行車影片貼網公開討論，引起熱議。

高雄市警局湖內分局指出，這起行車糾紛將會調閱周遭監視器，通知雙方到案釐清，雙方若涉及不法，如交通違規逆向行駛部分，將依相關規定逕行舉發，至於爆粗口是否涉及公然侮辱部分，訊後將移請橋頭地檢署偵辦。

此外，經統計路竹區大社路段，自今年至上月底，共「告發」各類交通違規52件，該路段於上述期間「車禍」14件，警方呼籲民眾，遇有糾紛應持理性態度處理，不可一時衝動而有踰矩行為。

高雄騎士疑逆向後對迎面騎士飆粗口，雙方發生言語衝突。圖／取自社會事新聞影音
高雄騎士疑逆向後對迎面騎士飆粗口，雙方發生言語衝突。圖／取自社會事新聞影音
高雄路竹平交道有民眾逆向騎車。圖／取自社會事新聞影音
高雄路竹平交道有民眾逆向騎車。圖／取自社會事新聞影音

交通違規 車禍 監視器

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