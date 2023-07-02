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要製造噪音累犯學習將心比心 新北祭出這招

聯合報／ 記者江婉儀劉懿萱／新北即時報導

新北市環保局今年起規畫環境教育講習課程，除法規教育，也要求違規者與稽查員一同站在街頭，感受刺耳噪音車聲，學習將心比心。有違規者表示，站在路邊聽到的聲音確實跟騎車時的聲音不同，「終於能理解為何被檢舉」。

新北近年取締噪音告發累計逾3萬6千餘件，進帳1億8千萬元，如車輛噪音超過標準或使用未經認證排氣管，環保局依法裁處3000元以上、3萬元以下罰鍰。

不少累犯者罰不怕，環保局規畫今年起，只要違反噪音管制法累犯者，就要依照環境教育法聽講習課，還要到戶外與稽查員一起站在街頭，感受刺耳噪音車聲，希望累犯者能將心比心，也避免荷包再失血。

累犯陳姓男子聽完講習後配合環保局到街頭感受噪音的震撼，他說，體會到騎車當下所感受到的聲音，與站在路邊感受到的聲音完全不同，能體會為何會遭到其他人檢舉，原來噪音的感受會有一些盲點。

淡江大學運管系教授羅孝賢說，他認同新北市噪音取締改成全天24小時執行，像是淡水區中正路上經常有改裝車飆車，且不分白天黑夜，居民不堪其擾，若在噪音熱點架設噪音取締設備，一定會有嚇阻效果。羅也提醒，執法或配套應更嚴謹，像是如何準確取締造成噪音車輛、罰則要符合比例原則等，才能讓受罰者心服口服。

台灣機車路權促進會副理事長吳祥瑀長期關注交通議題，他說，噪音取締有其必要，許多舊型機車因排氣管老舊聲音較大遭檢舉，但原廠價格過高，改裝副牌排氣管，卻因非原廠被開罰不盡合理，都是值得討論之處。

各縣市都很重視噪音擾民問題，圖為基隆市環保局、警察局和監理站聯手出擊要取締噪音車。記者邱瑞杰／翻攝
各縣市都很重視噪音擾民問題，圖為基隆市環保局、警察局和監理站聯手出擊要取締噪音車。記者邱瑞杰／翻攝
各縣市都很重視噪音擾民問題，圖為基隆市環保局、警察局和監理站聯手出擊要取締噪音車。記者邱瑞杰／翻攝
各縣市都很重視噪音擾民問題，圖為基隆市環保局、警察局和監理站聯手出擊要取締噪音車。記者邱瑞杰／翻攝

噪音 淡水

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