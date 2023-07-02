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樹林37歲電子廠女員工過馬路 連續被2汽車撞擊送醫不治

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區俊英街昨晚發生死亡車禍，1名37歲婦人準備上夜班，停好機車直接穿越馬路到工廠，連續被2輛汽車撞擊，且壓在車底下，脫困送醫後於今天清晨宣告不治。婦人原籍大陸，在台沒有親屬，警方將設法聯繫大陸家屬處理後事。

據了解，鄰近新莊丹鳳與桃園迴龍地區的樹林俊英街，位置較偏僻。賈姓婦人（原籍大陸，已取得身分證、離婚、前夫亡故、在台沒有親人）是附近電子工廠員工，昨天7時52分左右天空下著雨，目擊者看見她在路旁停好機車，過馬路時遇上車禍。

現場距離最近的斑馬線遠在58公尺外，賈婦直接穿越馬路準備到對面工廠，先被48歲呂男往大安路方向駕駛的轎車撞上，彈開之後又被60歲黃男往三俊街方向駕駛的轎車撞上，壓在車底下。

樹潭消防分隊獲報趕抵，連忙用油壓剪撐器將車體舉高救出已昏迷的賈婦，初步急救後送往板橋亞東醫院，但醫院於今天清晨5時56分宣告傷重不治。

2名肇事汽車駕駛均未飲酒，賈婦未依規定行走斑馬線，詳細車禍發生經過與肇責，由警方進一步調查釐清。

消防隊員昨晚從汽車底下救出昏迷的婦人，立刻急救再送亞東醫院。今天清晨不幸宣告死亡。記者林昭彰／翻攝
消防隊員昨晚從汽車底下救出昏迷的婦人，立刻急救再送亞東醫院。今天清晨不幸宣告死亡。記者林昭彰／翻攝
賈姓婦人穿越馬路先被呂姓男子駕駛的轎車撞上。記者林昭彰／翻攝
賈姓婦人穿越馬路先被呂姓男子駕駛的轎車撞上。記者林昭彰／翻攝
賈姓婦人被撞擊彈開之後，又被第２輛車撞上，壓在車底下。記者林昭彰／翻攝
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車禍

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