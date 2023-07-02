台南旅遊手機遺落小黃 暖警10分鐘內迅速幫尋回

陳姓男子昨天與女朋友至台南旅遊，搭乘計程車不慎遺落手機，心急如焚向台南市警二分局博愛派出所警員求助。警方調閱上下車地點及沿途路口監視器畫面，過濾比對確認陳男所搭乘的計程車，請司機將陳手機送到派出所，10分鐘後順利尋回手機。

20歲陳姓男子與女朋友，昨天下午5點多，利用假日一起到台南市中西區國華友愛商圈遊玩逛街後，又搭乘計程車前往中山路日系藥妝店前下車後，發現智慧型手機遺落在計程車上，僅記得計程車大概特徵及行經路線，心裡十分著急。

博愛所員警潘敬文、張維婷獲報後，立即依據陳所描述的情形，調閱上下車點及沿途路口監視器畫面，過濾比對確認陳男所搭乘的計程車，不到5分鐘就發現該輛計程車，並聯繫通知到該楊姓司機，詢問後確認手機仍遺留於車內後座，司機也立即於5分鐘內送到派出所，順利尋回手機。

陳姓男子在派出所領取手機，確認手機無誤後，對手機能在短短10分鐘內失而復得，激動地頻頻向警方道謝，並大讚台南警察超熱心，並對員警處事效率極為稱讚，再三表示感謝。