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高山缺氧男子獲勝光派出所1瓶氧氣救命 他回贈1箱感謝

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

陳姓男子日前在旅遊過程因勞累和高山缺氧呼吸困難，台中市和平警分局勝光派出所拿出備用氧氣瓶救他，陳男最近寄一箱氧氣瓶回贈感謝警方，也寫感謝信「您的幫忙，我一直感恩在心，我準備了一些氧氣罐，希望能回饋社會，若有人需要，也能夠幫助到他們。」

中市和平警分局勝光派出所日前突然寄來1個紙箱，收件人寫著副所長張明殷，副所長感到納悶，他沒有網購怎麼會有包裹指名要給自己，打開紙箱後發現有10瓶氧氣瓶和1封信件。

信件內容寫：「副所長您好，我是來自高雄的陳先生，在6月19日因高山症不適，到派出所與您求助，不知道是否還有印象？我想再次感謝您的救命之恩，若沒有那最後1罐氧氣，不知後果會是如何。您的幫忙，我一直感恩在心，另外我準備了一些氧氣罐，希望能回饋社會，若有人需要，也能夠幫助到他們。也再拜託麻煩您協助完成我這個小小心意了，再次由衷感謝，祝您一切順利平安。」

高雄的陳姓男子日前和2位同事一起開車行經台7甲線欲經由宜蘭前往花蓮旅遊，6月19日晚上行經武陵路口附近時，疑因舟車勞頓加上較高海拔導致呼吸困難、胸口悶痛喘不過氣，打電話向勝光派出所求助。副所長請他到派出所，立刻拿出派出所備用的氧氣瓶指導陳男使用，舒緩身體不適感，也將氧氣瓶送給陳男帶走備用，並叮嚀抵達宜蘭後盡快到醫療院所就診，眾人感謝員警的熱心協助。

副所長收到氧氣瓶後致電陳男，表示這是警察該做的事，希望能將其購買氧氣瓶的款項退還，因陳男堅持這些氧氣瓶是要做公益，希望能夠「牽成」，副所長才允諾會將這些氧氣瓶提供予需要的民眾使用，也感謝陳男的愛心

和平警分局提醒，大部分較高海拔山區都地處偏遠、醫療資源較不易取得，如有類似病症者，行前應妥善評估並攜帶藥物；且行駛山區道路請開啟頭燈、小心慢行，隨時注意車前狀況，切勿任意超車、超速，確保行車安全。

中市和平警分局勝光派出所收到一箱氧氣瓶，內有10瓶氧氣瓶和1封信件，原來是日前獲派出所提供用氧氣瓶救命男子回贈。圖／警方提供
中市和平警分局勝光派出所收到一箱氧氣瓶，內有10瓶氧氣瓶和1封信件，原來是日前獲派出所提供用氧氣瓶救命男子回贈。圖／警方提供
中市和平警分局勝光派出所收到一箱氧氣瓶，內有10瓶氧氣瓶和1封信件，原來是日前獲派出所提供用氧氣瓶救命男子回贈。圖／警方提供
中市和平警分局勝光派出所收到一箱氧氣瓶，內有10瓶氧氣瓶和1封信件，原來是日前獲派出所提供用氧氣瓶救命男子回贈。圖／警方提供
中市和平警分局勝光派出所收到一箱氧氣瓶，內有10瓶氧氣瓶和1封信件，原來是日前獲派出所提供用氧氣瓶救命男子回贈。圖／警方提供
中市和平警分局勝光派出所收到一箱氧氣瓶，內有10瓶氧氣瓶和1封信件，原來是日前獲派出所提供用氧氣瓶救命男子回贈。圖／警方提供
中市和平警分局勝光派出所收到一箱氧氣瓶，內有10瓶氧氣瓶和1封信件，原來是日前獲派出所提供用氧氣瓶救命男子回贈。圖／警方提供
中市和平警分局勝光派出所收到一箱氧氣瓶，內有10瓶氧氣瓶和1封信件，原來是日前獲派出所提供用氧氣瓶救命男子回贈。圖／警方提供

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