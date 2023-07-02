驚！嘉義市大樹遭吹垮壓毀汽車 車內還有1駕駛

嘉義市近來天氣炎熱，午後易有雷陣雨或強陣風形成，昨天下午2點多有名男子將車子停在大樹下乘涼休息，不意強風吹垮大樹瞬間壓毀汽車，男子驚醒受困駕駛座內對外呼救，民眾看到車內有人急忙協助報案，消防救護人員到場打開後車門幫忙脫困，男子沒大礙，看到車子被壓成這樣仍心有餘悸。

嘉義市有名51歲男子在昨天下午2點多，將車子停放在垂楊大橋底下圳溝邊的大樹下乘涼休息，沒想到當時吹起強風將大樹吹倒，瞬間整棵大樹壓垮汽車，在駕駛座休息的男子來不及逃跑，被變型車體困住動彈不得，大樹倒塌響聲引起民眾注意，正看到壓跨車身驚險一幕，車內還傳出人員求救聲音，立即撥打119報案。

嘉義市消防局據報後，派第一大隊德安分隊救助器材車及救護車前往救援，救護人員抵達時，發現男子受困在駕駛座，意識清楚表示，在車內休息時，突然一陣強風以致大樹倒塌，壓在該汽車車頂，因而受困。

現場路樹倒塌也拉斷附近電線，經確認環境無觸電疑慮後，救助人員評估後座車門仍可開啟，在確認安全後，協助傷者從後方自行脫困，傷者表示幸無大礙，後續交由警方處理。