聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市大安區2女墜樓 19歲高中畢業生送醫亡、17歲休學生命危
台北市有兩名女子昨天晚上因不明原因，同時從忠孝東路四段某大樓高處墜落，警、消獲報趕抵，發現一人失去呼吸心跳、一人意識不清緊急送醫搶救，19歲女子送醫今天早上送醫宣告不治，而17歲女子雖有呼吸心跳，仍未脫離險境搶救中。
警、消昨天晚上11點34分獲報，大安區忠孝東路四段有墜樓案趕抵，發現有兩名女子墜落遮雨棚、倒臥路邊，一名19歲、一名17歲，19歲女子當場沒有呼吸心跳，送國泰醫院搶救，17歲女子意識不清、四肢變形，送台大醫院救治。
警方調閱監視器畫面，發現2人約在昨天晚上10點多一同進入該大樓，之後搭電梯直上16樓頂樓，接著就發生墜樓憾事；19歲女子不幸於今天早上宣告不治身亡，而17歲女子仍在加護病房，尚未脫離險境。
警方拉封鎖線調查，現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入。據悉，頂樓平台包包內有一封遺書，而17歲女子目前仍在學，是高中生，而19歲死者則是剛畢業的高中生；事後了解，雙方疑為網友關係，僅認識一個多月，至於為何發生墜樓意外，仍待後續進一步釐清。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言