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不怕你知就怕你不聽 白河警公布最新轄區測速資訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市白河警分局公布轄區白河、後壁、東山區最新取締超速地點及時段，警方籲請用路人配合，切勿超速，確保行車安全省荷包。

警方表示，公布上述測速資訊，經查為易肇事路段，為降低風險，才會相關遏止作為，也絕非刻意告發，希望遏止提醒用路人注意路況路過減速。

警方取締超速地點及時段如下：

7/2 14-18時(機動)

後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端(南下)

7/3.8-12時(機動)

後壁區市172線28.75K本協段(雙向)

7/4.8-12時(機動)

白河區市172線35.95K虎山路段(西往東)

7/5.8-12時(機動)

東山區南314線6.65K頂窩路段(西向東)

7/6.14-18時(機動)

後壁區市172甲線1.94K處後壁路段(西向東)

7/7.8-12時(機動)

後壁區市172線28.75K本協段(雙向)

7/8.8-12時(機動)

白河區市172線36.5K虎山路段(東向西)

7/9.14-18時(機動)

後壁區台1線280.4K上茄苳路段(南下)

台南白河警方公布最新取締超速資訊，籲請用路人減速，確保行車安全。圖 ／警方提供
台南白河警方公布最新取締超速資訊，籲請用路人減速，確保行車安全。圖 ／警方提供

白河

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