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2男疑因糾紛遭車狠撞「噴飛」 屏東警擴大偵辦中

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東內埔前天晚上發生一起肇逃案，25歲吳姓男子當時載著30歲陳姓男子準備從巷子騎到對面馬路時，遭一輛小客車撞上，2名男子噴飛，造成他們身體多處擦挫傷，消防獲報到場，陳男意識模糊送醫救治無大礙，警方到場詢問目擊民眾指，雙方疑似有糾紛，並非單純交通事故，調閱監視器鎖定小客車牌，已通知車主到案說明，擴大偵辦中。

警方表示，25歲吳姓男子6月29日晚上11點23分左右，載著30歲陳姓男子準備從巷子橫越馬路，不料遭一輛小客車撞上，機車倒地滑行與路面摩擦出火花，2名男子噴飛，身體多處擦挫傷，撞人小客車駕駛隨即離開現場，消防獲報將2名受傷男子送醫，所幸無生命危險。

警方指出，目擊民眾指稱，在事故發生前4分鐘左右，約10人聚集在事故地附近，講話很大聲，疑似有糾紛且有人要開車準備撞機車，警方認定不是單純的交通事故，調閱監視器畫面過濾比對，目前已鎖定肇逃車牌，通知車主到案說明，連同聚集糾紛案一併調查，釐清2案關聯性。

屏東縣內埔鄉6月29日晚上11點左右發生肇事逃逸事件。據目擊者稱，疑似因糾紛導致，警方現擴大偵查中。圖／警方提供
屏東縣內埔鄉6月29日晚上11點左右發生肇事逃逸事件。據目擊者稱，疑似因糾紛導致，警方現擴大偵查中。圖／警方提供
屏東縣內埔鄉6月29日晚上11點左右發生肇事逃逸事件。據目擊者稱，疑似因糾紛導致，警方現擴大偵查中。圖／警方提供
屏東縣內埔鄉6月29日晚上11點左右發生肇事逃逸事件。據目擊者稱，疑似因糾紛導致，警方現擴大偵查中。圖／警方提供

監視器 屏東 肇逃

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