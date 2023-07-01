2男疑因糾紛遭車狠撞「噴飛」 屏東警擴大偵辦中

屏東內埔前天晚上發生一起肇逃案，25歲吳姓男子當時載著30歲陳姓男子準備從巷子騎到對面馬路時，遭一輛小客車撞上，2名男子噴飛，造成他們身體多處擦挫傷，消防獲報到場，陳男意識模糊送醫救治無大礙，警方到場詢問目擊民眾指，雙方疑似有糾紛，並非單純交通事故，調閱監視器鎖定小客車牌，已通知車主到案說明，擴大偵辦中。

警方表示，25歲吳姓男子6月29日晚上11點23分左右，載著30歲陳姓男子準備從巷子橫越馬路，不料遭一輛小客車撞上，機車倒地滑行與路面摩擦出火花，2名男子噴飛，身體多處擦挫傷，撞人小客車駕駛隨即離開現場，消防獲報將2名受傷男子送醫，所幸無生命危險。