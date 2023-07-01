嘉義水上三線路兩車相撞 油電車側翻90度豎立

嘉義縣水上鄉台1線南靖派出所前，下午4點58分發生2輛轎車相撞車禍，其1輛白油電轎車翻90度，豎立在快車道上，車頂及擋風玻璃凹陷，有撞到分隔島的痕跡，鄭姓男駕駛自行脫困，身上多處擦傷，意識清楚，由水上消防分隊送嘉榮治療，詳細事故原因待警方調查釐清。

目擊民眾表示，原本兩輛車都行駛在台1線水上鄉三線路段，車禍發生當下發生強烈的撞擊聲，剛好在一路旁會館前，女性工作人員都紛紛都衝來看，翻車駕駛輕傷，另一黑車駕駛無受傷。