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嘉義水上三線路兩車相撞 油電車側翻90度豎立
嘉義縣水上鄉台1線南靖派出所前，下午4點58分發生2輛轎車相撞車禍，其1輛白油電轎車翻90度，豎立在快車道上，車頂及擋風玻璃凹陷，有撞到分隔島的痕跡，鄭姓男駕駛自行脫困，身上多處擦傷，意識清楚，由水上消防分隊送嘉榮治療，詳細事故原因待警方調查釐清。
目擊民眾表示，原本兩輛車都行駛在台1線水上鄉三線路段，車禍發生當下發生強烈的撞擊聲，剛好在一路旁會館前，女性工作人員都紛紛都衝來看，翻車駕駛輕傷，另一黑車駕駛無受傷。
嘉義縣消防局下午4點58分接獲通報，指出水上鄉台1線南下南靖派出所前有車禍救護，立即派遣水上分隊前往搶救，車輛翻覆的男姓駕駛已自行脫困，身上多處挫傷，台中榮民總醫院嘉義分院治療。
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