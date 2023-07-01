偷電纜線慣犯遭鷹眼警發現 盤查搜出改造手槍

桃園楊梅高榮路附近某工廠電纜連日遭竊，經調閱監視器掌握犯嫌，昨巡邏發現有一可疑車輛出現在遭竊工廠外，於是上前盤查，當場查獲涉嫌竊取電纜線3名男子，並在車上搜出改造手槍1把、子彈10發，警詢後全案依槍砲及竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

楊梅警分局日前接獲轄區工廠報案，工廠內電纜線連續遭竊，警方受理後積極調閱監視器發現工廠遭竊前後，有一部可疑車輛行經工廠附近，今凌晨1時30分許，行經遭竊工廠附近時，發現該部可疑車輛又出現在工廠附近，員警立即上前盤查，當場查獲25歲姜姓、27歲張姓及30歲張姓3名犯嫌，正涉嫌侵入工廠竊取電纜線

警方當場盤查發現犯嫌竊取3組約2公尺長的電纜線，且在該部作案車輛中搜出改造手槍1把、子彈10發及破壞剪等作案工具一批，全案詢後依槍砲彈藥刀械管制條例及竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。