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影／玩命關頭？輕航機飛行場辦賽車 疑車速過快翻車彈出跑道
彰化縣溪州鄉順風飛行場今年3月發生兩人死亡的墜機意外，檢方仍在調查事故發生原因，飛行場今、明兩天出借舉辦彈射嘉年華汽車直線加速賽，凃姓駕駛員在直線加速中翻車，現場待命救護人員立刻救出輾轉送醫，幸好意識清醒，肢體和腰部拉傷，並無生命危險。
在起點觀賽的羅姓觀眾指稱，他沒看見翻車一瞬間，但其他觀賽者描述翻車可能與車速過快、距離不足有關，導致煞不住衝出跑道後翻車，他和其他觀賽者不認為現場設施有缺失。
溪州消防分隊表示，今天下午約12點28分接獲飛行場內疑似發生車禍，消防救護人員趕到時，凃性駕駛員已躺在現場救護人員的擔架上，消防救護人員接手送往員林基督教醫院救治，初步檢查肢體和腰部疼痛，無明顯外傷。
楊姓主辦人表示，很多民眾觀賞電影「玩命關頭」，或許想嘗試彈射極速快感，外面環境不適合，他與順風飛行場業者熟識，借用封閉式場地舉辦彈射活動，約70組車輛下場比賽，80輛車子車聚，連同家屬500多人到場，他事前準備救護人員和救護車待命，今天活動首日凃姓駕駛員發生事故，肢體輕微拉傷，第一時間已救出並交給119。
順風飛行場由順風俱樂部經營，是全台第一座也是最大的民間輕航機飛行場，順風俱樂部採會員制，平日有教練教導學員練習駕駛輕航機，也有觀光旅遊的試乘活動，今年3月16日下午發生墜機事件，教練和試乘的日籍學員雙雙殞命，檢方還在調查事發原因。
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