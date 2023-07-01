影／為救愛孫不顧烈焰...瑞芳阿嬤連衝3次火場 得知恢復心跳淚說「佳哉」

新北市瑞芳區水湳洞一處民宅，今天下午發生大火，濃煙密布，警報器大響，高姓阿嬤及小孫子及時逃出，25歲大孫子因行動不便受困房間，被救出後OHCA(到院前心肺功能停止)，經急救後恢復心跳。高姓阿嬤為救愛孫衝回火場3次都被濃煙所阻，相當難過，得知孫子恢復心跳，直說「佳哉」。

消防局下午1時13分獲報，瑞芳明里路一處民宅發生大火，1時27分，大批消防人員到場發現地處山上偏僻、道路狹窄，火舌冒出，烈焰衝天，已全面燃燒，立即布水線搶救並進入搜索。

消防人員下午1時41分，在房間救出黃姓男子（25歲），已經OHCA，送往基隆長庚醫院急救，消防人員搶救恢復心跳。

消防局表示，到近2時火勢控制，燃燒面積約10坪，確切起火原因鑑識人員調查，屋內燒毀嚴重，付之一炬。瑞芳警分局也到場全力協助、管制交通。

高姓阿嬤和20多歲小孫子及時逃出，高姓阿嬤說，客廳的警報器大響，「發生火災、發生火災」，當時四處都是濃煙，她和小孫子到處找人，一共衝回去三次，但被濃煙所阻看不前方，摸黑找大孫子未果，被迫先逃出來。

高姓阿嬤原本十分難過，但得知大孫子有救回來恢復心跳後，直說「佳哉」。

瑞芳區公所表示，送醫男有中度身心障礙，阿嬤及小孫子如需要安置會全力協助。